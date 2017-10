Alban Plovishti: Pse me pelqen diaspora?

-Kur ke filluar te kendosh?

-Aktiviteti im muzikor ka filluar qe ne moshe te vogel ne moshen 10 vjecare fillova te angazhohesha me aktivitete kulturore dhe artistike te qytetit. Merja pjese ne evenimentet e shkolles 8 vjecare gjithashtu edhe ne shtepine e pionierit te qytetit Korce. Kam mare pjese ne konceretet qe oragnizoheshin ne qytetin e Korces “ZERAT E RINJ”, si edhe veprimtari te tjera artistike.

– Kenga qe te ka beret e njohur.

-Une kam kenduar gjithmone muziken popullore te treves së jugut, gjithashtu dhe serenatat korcare, por dua te them kenga qe vertet me ka konkretizuar artistikisht në kengen tradicionale folklorike eshte “KUR ME ZBRET NGA VOSKOPOJA”, e cila me pelqen shume edhe tani kur e degjoj.

-Cfare eshte per ty muzika folkrorike?

-Eshte ajo muzike tradicionale e trasheguar brez pas brezi qe te cilen e kendoj me shume dashuri me shume pasion , dhe gjithmone duke ruajtur origjinalitetin dhe thjeshtesine e saj.

Treva e Korçes eshte nje pasuri kulturore shpirterore, ku ustallaret e parë kane ditur mire te ndertojne melodine dhe harmonine e zerave, duke i nderthurur bukur sazet dhe instrumentat muzikore. Duhet veçuar ketu sazet e Lulushit i dhanë nje vlere te madhe zonës se Korçes duke e evidentuar vlerat kulturore dhe artistike.

– Ku kane qenë koncertet dhe turnetë e tua

-Koncertet e mia kane qene dhe vazhdojne te jene te shumta. Si ne Greqi Itali Maqedoni Australi, por gjithashtu edhe brenda vendit.

Ne kemi nje komunitet shume te madh neper bote ku vazhdojne te degjojne kengen popullore dhe serenatat korçare. Na kane mbeshtetur gjithmone me pjesmarjen e jashtezakonshme dhe me duartrokitjet e tyre kudo qe une kam shkuar.

– E pelqen disapora kengen tende?

-E pelqen shume dhe per kete jam krenar. Eshte e çuditeshme si brezat e rinj neper shtete te ndryshme te botes vazhdojne te kultivojne kengen dhe traditen Shqiptare. I njohin te gjitha kenget e mia edhe njekohesisht i kendojne dhe i kercejne me shume dashuri. Diaspora vazhdon te rruaj me kujdes cdo detaj te tradites edhe muzikes Shqiptare.

– Ku bazohesh kur sjell nje produksion te ri?

-Gjithmone kur une sjell nje produkt te ri e shikoj ne cdo detaj qe permban nje kenge.

Une kerkoj dhe punoj per te sjelle te publiku nje produkt qe te ngelet gjithmone, te jet i pelqyer, dhe te tingelloje bukur ne te gjitha parametrat e audios. Shqiperia gjithashtu ka muzikante shume te talentuar dhe kjo eshte nje gje e domosdoshme per te sjell nje produksion kualitativ.

– Cfare eshte per ty nje kengetar live?

-Eshte e veshtire, dhe jane te pakte ata kengetare qe kendojne live.

Une per kete ndihem shume mire sepse te performosh live ka tjeter emocion si per mua por me e rendesishme te publiku. Tani ne kete kohe publiku eshte shume delikat dhe e njeh mire menyren e te kenduarit live.

Une gjithmone kam preferuar me cdo kusht qe te sjell cdo gje live. E di qe eshte e veshtire sepse me duhet te kendoj mbi 5-6 orë por emocioni me ben te ndjehem shume mire.

– Si ndihesh kur kendon me koleget neper koncerte?

-Normale qe ndihem shume mire.. Kam pas fatin te kendoj me kengetaret me me emer shiptare. Shqiperia sot ka mjaft kengetare qe kane vendos “vulë” ne kengen shqip.

Bujar Qamili Eli Fara Artiola Toska Valbona Mema Irma Libohova dhe shume shume tjere

Qe vazhdojne te sjellin risi ne muziken dhe kengen Shqiptare. Eshte kenaqesi e vecante dhe fat te jesh ne krah me kengetarë qe kane vlera.

– Cfare do sjell Albani ne te ardhmen?

-Do vazhdoj te sjell projekte, kenge te reja dhe disa bashkepunime me kolege te njohur. Gjithashtu edhe bashkepunime me kopmozitore te njohur… Muzike te mirefillte shqiptare ku te ruajme traditen tone te bukur Shqiptare.