Mesazhet sekrete Rama-Veliaj për Shkozën

Wikilekeas ka arritur të kapi disa sms dhe emaile, por edhe biseda telefonike ndërmjet kryemistrit Rama dhe kryebashkiakut Veliaj në lidhje me shtëpitë që po prishen ne Shkozë. Ja, çfarë i shkruan Rama në një ndër sms e shumta në lidhje me fillimin e prishjeve të shtëpive në Shkozë.

Rama: Lali Eri, ç’po bën? I gjete buldozierët për t’ua kthyer përmbys shtëpitë atyre të ardhurve nga malet?

Veliaj: Zoti Rama, me atë punë po merrem. Kam ngarkuar Maznikun të na sigurojë naftën dhe e kam çuar në Maqedoni pasi atje nafta është më e lirë.

Rama: Pse mo lali, paske mbet keq për lekë që e ke çuar deri atje?

Veliaj: Po bëhet fjalë për shumë litra naftë zoti Ramadhe pjesën që del fitimi i naftës them t’i bëjmë një strehë të mirë Gjergjit meqë është dhe viti i tij ashtu sikundër keni thënë edhe ju shkëlqesi.

Rama: Pse mo lali Eri, edhe për strehën e Bojaxhiut unë do mendoj? Ai ka vetë disa pika karburanti kështuqë mos më kërris menderen më gjithë të.

Veliaj: E kisha për Skenderbeun o Skënderbe, jo për atë varitrapsin. Pasi siç ka thënë edhe shoqja jonë Spiropali…

Rama: Fillove nga furçat ti? Pa më thuaj sa shtëpi do prishen, si do prishen dhe ku do t’i futim ata pasi ti hedhim në rrugë? Ah sa më pëlqen kjo shprehja” t’i hedhim në rrugë”. Më kujton vitet kur flija rrugëvë në Paris.

Veliaj: E kemi menduar dhe atë, pa merak. Shumica e tyre kanë shtëpi koti, dmth me nje të shtyrë shemben vetë. Copë copë janë dhe kur fryhej Lana ata hipnin nëpër pemë. Por kemi një problem zoti Rama. Shumica e tyre per të mos thënë të gjithë jane me letra. Ka dhe nga ata që i kanë bërë shtëpitë që para 90-ës. Ka dhe nga ata që janë me vila, por toka nuk është e tyre. Këtu do kapemi ne duke u thënë se toka është e jona dhe vuuu buldozerin. Si mendon zoti Rama, si do ua bëjmë dëmshpërblimin?

Rama: Po çfarë dëmshpërblimi o Lali Eri? Të pyetën ty ata kur i ndërtuan? Po mua më pyetën? Si mund të ndërtosh pa na pyetur ne dhe pa kaluar tek ne % tonë? Bëj një përzgjedhje lali Eri dhe prish më shumë shtëpi të socialistëvë që të mendojnë demokratët se ky nuk pyet për ata jo më për ne. Do bëjmë shtet apo jo? A të vjen era shtet ty Lali Eri?

Veliaj: Drejt me thenë zoti Rama, aktualisht jam buzë Lanës dhe nuk po e marr vesh çfarë ere vjen, por jam i sigurtë që një erë vjen. Dje ishin ngritur të tërë zoti Rama. Me kuçkë me maçkë banorët dhe vetëm ulërisnin. Ç’do bëjmë me ta se ka dhe fëmijë mes tyre?

-Rama: Ata nuk janë më kuçkë se ty lali Eri, ndaj bëj sikur të vjen keq dhe shtrembëroje fytyrën ashtu siç vetëm ti di ta bësh. Bëju dhimbje e gjallë për ta që kur të të shikojnë t’i harrojnë shtëpitë e tyre dhe të ndihen mire vetëm ti mos mërzitesh. Ika tani…flasim më vonë se kam lënë një kafe ma një Çam nga Dibra.

Ditën që do fillonte prishja e banesave, lali Eri nuk po arrinte dot të lidhej me Ramën. Ai nuk i përgjigjej as me sms dhe as me e-maile. Ndaj vendosi ta merrte në tel dhe mes tyre u zhvillua kjo bidedë:

Veliaj: Alo, alo, zoti Rama, ku je se…

