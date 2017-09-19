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FADIL SHYTI: JA, KJO ËSHTË POLITIKË-DIPLOMACIA DINAKE DHE GJAKATARE, SERBO-RUSE-EUROPIANE DHE AMERIKANE!
Shkruan: Fadil SHYTI JA, KJO ËSHTË POLITIKË-DIPLOMACIA DINAKE DHE GJAKATARE,
SERBO-RUSE-EUROPIANE DHE AMERIKANE!
-TASH, EDHE IDIOTËT PO E KUPTOJNË,-VETËM SE, DISA TË PAFYTYRË, NUK DUAN TA PRANOJNË,-SESI, IMPERIALISTËT E MËDHENJ, PËR VITE TËRA , GJATË TRI LUFTËRAVE CLIRIMTARE TË KOMBIT TONË, NEVE NA “NDIHMUAN ” TË NA REHATOJNË,-TË NA PALOJNË ME TEKNIKË, NDËRSA, ATËHERË DHE TASH, PUSHTUESIT E TROJEVE TONA I NDIHMUAN ME POLITIKË DHE DIPLOMACI.
-PRA, IMPERIALISTËT E MËDHENJË, NË EMËR TË RUAJTJES SË PAQES NË RAJON, -PA REZERVA, I NDIHMUAN –IMPERIALISTËT DHE KOLONIALISTËT E VEGJËL,-PRA, MINORIETETEVE TË TYRE ARDHACAKË -TË VEGJËL,- SIVËLLEZËRVE TË TYRE PUSHTUES DHE KOLONIZUES TË VENDEVE TJERA SOVRANE,-KUDO NËPËR BOTË?!
https://telegrafi.com/vuciqi-thote-se-lista-serbe-kishte-tri-opsione-dhe-se-ai-e-mbeshteti-opsionin-haradinajn/
-Hajde, hajde, mori vashë,
po vjen puna duke u trashë!
(Populli)
MERRENI ME MEND!…
-SHQIPTARËT NË MAQEDONI, NDONËSE PËRBËJNË 45% ME POPULLSI AUTOKTONE ETNIKE, -KJO BOTË ANTI-SHQIPTARE, “DEMOKRATIKE”, AS SOT, E SOT, DUKE I PËRCAË NDËR VETE,-NDËRSA, ATA ME OREKSE MARRËZIRASH I HANË ME OREKSE, ATO GJELLËRA TURPESH DHE KRIMESH?!
-PRANDAJ, ME TË GJITHA MAKINACIONET, MASHTRIMET DHE BLLOKADAT E DIPLOMACISË THINJAKE,-ME TENDENCA TË THEKSUARA;-NUK I LEJON TË BËHEN FAKTOR,
TË BËHEN SHUMICË NË KUVENDIN E DHUNËS NË MAQEDONI.
PO, KJO LOJË E FËLLIQUR, PO LUHET EDHE ME VËLLEZËRIT TANË NË KOSOVËN LINDORE, ATYRE ANDEJ,-SERBIA DHE “ALEATËT” E POLITIKANËVE “KOSOVARË” ,-NUK UA LEJON AS ABETARET SHQIPE NË SHKOLLAT FILLORE, PA LËRE MË TË DREJTAT TË TJERA, QË MINORITET SERBE DHE TË TJERA I KANË NË KOSOVË.
-TASH, SHTROHET PYETJA:
SA JANË FAJTORË PËR KËTË MOS- VIGJILENCË DHE KLASA POLITIKE “KOSOVARE”, SERVILE NDAJ SERBISË DHE QARQEVE REAKSIONARE NDËRKOMBËTARE,-POASHTU EDHE AJO SHQIPTARE?!
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