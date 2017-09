Shkruan: Fadil SHYTI JA, KJO ËSHTË POLITIKË-DIPLOMACIA DINAKE DHE GJAKATARE,

SERBO-RUSE-EUROPIANE DHE AMERIKANE!

-TASH, EDHE IDIOTËT PO E KUPTOJNË,-VETËM SE, DISA TË PAFYTYRË, NUK DUAN TA PRANOJNË,-SESI, IMPERIALISTËT E MËDHENJ, PËR VITE TËRA , GJATË TRI LUFTËRAVE CLIRIMTARE TË KOMBIT TONË, NEVE NA “NDIHMUAN ” TË NA REHATOJNË,-TË NA PALOJNË ME TEKNIKË, NDËRSA, ATËHERË DHE TASH, PUSHTUESIT E TROJEVE TONA I NDIHMUAN ME POLITIKË DHE DIPLOMACI.

-PRA, IMPERIALISTËT E MËDHENJË, NË EMËR TË RUAJTJES SË PAQES NË RAJON, -PA REZERVA, I NDIHMUAN –IMPERIALISTËT DHE KOLONIALISTËT E VEGJËL,-PRA, MINORIETETEVE TË TYRE ARDHACAKË -TË VEGJËL,- SIVËLLEZËRVE TË TYRE PUSHTUES DHE KOLONIZUES TË VENDEVE TJERA SOVRANE,-KUDO NËPËR BOTË?!

https://telegrafi.com/vuciqi-thote-se-lista-serbe-kishte-tri-opsione-dhe-se-ai-e-mbeshteti-opsionin-haradinajn/

-Hajde, hajde, mori vashë,

po vjen puna duke u trashë!

(Populli)

MERRENI ME MEND!…

-SHQIPTARËT NË MAQEDONI, NDONËSE PËRBËJNË 45% ME POPULLSI AUTOKTONE ETNIKE, -KJO BOTË ANTI-SHQIPTARE, “DEMOKRATIKE”, AS SOT, E SOT, DUKE I PËRCAË NDËR VETE,-NDËRSA, ATA ME OREKSE MARRËZIRASH I HANË ME OREKSE, ATO GJELLËRA TURPESH DHE KRIMESH?!

-PRANDAJ, ME TË GJITHA MAKINACIONET, MASHTRIMET DHE BLLOKADAT E DIPLOMACISË THINJAKE,-ME TENDENCA TË THEKSUARA;-NUK I LEJON TË BËHEN FAKTOR,

TË BËHEN SHUMICË NË KUVENDIN E DHUNËS NË MAQEDONI.

PO, KJO LOJË E FËLLIQUR, PO LUHET EDHE ME VËLLEZËRIT TANË NË KOSOVËN LINDORE, ATYRE ANDEJ,-SERBIA DHE “ALEATËT” E POLITIKANËVE “KOSOVARË” ,-NUK UA LEJON AS ABETARET SHQIPE NË SHKOLLAT FILLORE, PA LËRE MË TË DREJTAT TË TJERA, QË MINORITET SERBE DHE TË TJERA I KANË NË KOSOVË.

-TASH, SHTROHET PYETJA:

SA JANË FAJTORË PËR KËTË MOS- VIGJILENCË DHE KLASA POLITIKE “KOSOVARE”, SERVILE NDAJ SERBISË DHE QARQEVE REAKSIONARE NDËRKOMBËTARE,-POASHTU EDHE AJO SHQIPTARE?!

