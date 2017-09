“Eja Më Shiko” E KMC-Së, Hiti I Të Dashuruarve

Reperi KMC, siç dihet ka disa vite qe eshte pjese e skenes muzikore shqiptare. Ka nxjerre shume kenge por ajo qe spikat dhe siç duket i ka qendruar edhe kohes ka qene nje bashkepunim me nje tjeter reper, miq prej shume kohesh LIL G, me titull “Eja me shiko”. KMC e ka postuar ne facebook dhe instagram kete kenge. Ai e quan “hiti i te dashurarve” dhe si duket eshte nostalgjik dhe falenderues ne te njejten kohe per vleresimin nga publiku dhe faktin qe kjo kenge i ka rezistuar kohes. Suksese dhe projekte te tjera po kaq te bukura, pse jo edhe me shume te presin, KMC.