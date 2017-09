Djemtë kërkojnë vajza

Përshëndetje, jam 35 vjeç nga Greqia por me banim të përhershëm në Gjermani. Jam i gjatë, me pasuri të paluajtshme dhe punë. Unë flas gjermanisht, anglisht, greqisht dhe pak shqip. Ajo që unë kërkoj është një vajzë shqiptare deri në moshën 30 vjeçe për njohje serioze. Emaili im është: sikonpa@gmail.com ose mesazh në whatsapp, viber 004915255601828

Jam nga Tirana, kërkoj një zonjë të moshës 35-45 vjeçe pa preokupime që ta kem mike dhe të gjendemi pranë njëri tjetrit në çdo hall. Nëse ndonjëra është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 0675112048

Jam nga Tirana, jetoj me familjen. Kërkoj një vajzë ose një mami për një lidhje të përkohëshme. Unë kam një biznes që e zotroj vet. Jam tip i qetë, i komunikueshëm dhe korrekt. Numri im është: 0665565538

Jam një djalë nga Lezha i martuar. Kërkoj të njihem me një grua nga Lezha që edhe ajo të jetë e martuar. Numri im është ky: 0698284400

Jam Klaudio nga Tirana 33 vjeç, i dashur, miqësor, i qetë, simpatik. Më pëlqen një vajzë e ëmbël, nëse ndonjëra është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0694712109

Lë numrin tim të telefonit 0675331712 për Liljanën

Përshëndetje, i përgjigjem Donë. Ky është numri im: 0698968338

Interesohem për Enin nga Elbasani. Mosha ime është 54 vjeç. Nëse ke dëshirë të komunikojmë ky është numri im i telefonit: 0666190320

Interesohem për 33 vjeçaren Bora nga Elbasani. Numri im i telefonit është: 0676190744

Interesohem për zonjën Jona 48 vjeçe nga Fieri. Mosha ime është 54 vjeçe. Numri im është ky: 0688376177

Jam një djalë nga Shkodra me shkollë të lartë për infermieri dhe punoj infermier. Jam i interesuar të lidhem me një vajzë për qëllime serioze. Vajza të jetë vetëm në marrëdhënie pune në shtet ose privat apo emigrante që ka ardhur me pushime në Shqipëri. Unë jam një djalë i sinqertë, serioz, korrekt, besnik, i komunikueshëm, fisnik, i përkushtuar në familje dhe punë. Jam me vlera morale njerëzore, kam parime bazë dhe jam me ambicje në çdo aspekt jetësor. Vajza që është e interesuar dhe lexon mesazhin tim të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0695197304

Përshëndetje, jam 49 vjeç nga Tirana, jam i interesuar për një lidhje serioze me një femër edhe nëse është me fëmijë.

Jam Fredi me origjinë nga Shkodra. Banoj në Tiranë prej 28 vitesh. Jam me arsim të lartë dhe me punë. Jam 56 vjeç dhe dua të njihem me një zonjë për lidhje sekrete port ë qëndrueshme. Unë jam korrekt, i dashur dhe e vlerësoj shumë korrektesën ke njerëzit. Zonja që e ndjen mungesën e një mashkulli në jetën e saj dhe ka dëshirë të njihemi të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: vodafone2621401.

