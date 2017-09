Altin Nuzi : Muzika pasioni im më i madh

Është ende i ri, vetëm 32 vjeç, por ka lindur me talent për muzikën. Punën që bën sot e ka nisur 10 vite më parë, fillimisht si pasion, duke e kthyer më pas në profesion. Altin Nuzi , një ndër Saksofonistët më të mirë dhe më të kërkuar për momentin në kryeqytet, por edhe më gjerë, deri në Kosovë, në një intervistë për gazetën “Intervista” Altini tregon se si ka nisur dhe si vazhdon rrugëtimi i tij në muzikë…

-Për të gjithë publikun kush është Altini?

– Unë kam lindur në Burrel dhe jetoj ne Tiranë , jam 32 vjeç dhe kam mbaruar shkollën e mesme për muzikë. Kam vite që merrem me muzikë pasi e kam pasur pasion që kur isha i vogël

– Si lindi ky pasion i yti për muzikën?

– Që fëmijë, e kisha qef muziken dhe kuptova që muzika më pëlqente aq shumë sa ëndërroja të bëhesha muzikant dhe iu kushtova me gjithë energjitë e mia për të arritur këtu ku jam sot, që e kam kthyer pasionin në profesion.

– Sa vite ke që ushtron klarinetën?

– Të them të vërtetën që nga koha kur e kam prekur për herë të parë pianon me dorë, për t’iu përkushtuar më pas, u bënë plot 10 vite. Tani që i kujtoj, as mua nuk më besohet që vitet ikin kaq shpejt. Kam 8 vite pa ndërpreje që punoj çdo mbrëmje në lokale ku ka muzikë live dhe kam filluar të punoj në dasma. Kuptohet, dasmat janë me sezone, kështu që njëkohësisht punoj nëpër ditëlindje dhe në gëzime të tjera familjare.

– Sa e vështirë është puna si klarinetist nëpër lokale me muzikë live?

– Çdo punë ka vështirësitë e veta, por kur e dashuron punën që bën, vështirësitë mposhten. Kjo puna jonë ka probleme nga më të ndryshmet, që varen nga ambienti. Nëse je në lokal, dikush vjen nën efektin e alkoolit, dikush tjetër do preferencat e tij muzikore, tjetri ka kërkesa të tjera… Përshtatemi me ambientin, kjo është zgjidhja më e mirë.

– Konkretisht, ku po punon?

– Me thënë të drejtën nuk kam një vend fiks. Puna ime varet nga kërkesat që kam, por për të gjithë adhuruesit e muzikës sime, gjendem nëpër lokalet me muzikë live të Tiranës dhe sigurisht, kudo ku më ftojnë të jem sa më afër pranë publikut tim në gëzime familjare.

– Meqë jemi ende në sezon dasmash… Më thuaj, si është ky sezon këtë vit?

– Si çdo sezon tjetër, edhe ky vit më ka gjetur me shumë punë. Ofertat janë nga më të ndryshmet. Zakonisht kam shkuar në dasma në të gjitha qytetet, por edhe në Kosovë. Megjithëse në përgjithësi dasmat kanë rënë, nuk janë më si dikur, unë edhe këtë vit, po e mbyll me sukses por kanë hyrë shumë dixhej dhe është pak problem kjo punë.(Buzëqesh)

Si i ke marrëdhëniet me kolegët dhe në veçanti, me këngëtarët?

-Nga natyra ime nuk prish qejf me njeri, kështu që me të gjithë kolegët më shkon puna shumë mirë dhe kam marrëdhënie të shkëlqyera. Mundohem të jem korrekt me të gjithë në punë. Gjithashtu, mundohem t’i përshtatem çdo vokali, në mënyrë që dhe ata mos i lodh dhe nga kjo, marrëdhëniet janë shumë të mira me të gjithë këngëtarët.

– Cili është miku apo mikja jote më i mirë?

– Të gjithë i kam për zemër dhe jam i lumtur që punoj me ta. (Qesh)

– Sa e do Altini punën që bën?

– Si çdo person tjetër dhe unë e dua shumë punën time, jam shumë i lumtur që kam zgjedhur këtë profesion dhe i përkushtohem shumë, e bëj me dashuri të madhe. Kjo është zgjedhja më e mirë që kam bërë.

– Në fund të kësaj interviste, çfarë u la pa thënë?

– U mundove të më pyesësh për të gjitha dhe unë t’i thashë të gjitha, megjithatë një gjë dua ta shtoj, që çdo gjë që kam dashur në jetë deri tani e kam realizuar. Nuk ndjehem mirë nëse dështoj, pasi kam karakter shumë të fortë dhe jam shumë këmbëngulës në gjërat që dua të bëj. Tani, në fund, dua t’ju falënderoj ty për mundësinë që më dhatë për këtë intervistë.