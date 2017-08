Vajzat kërkojnë djem

Përshëndetje Intervista, jam e interesuar për zotërinë nga Gjermania. Ju lutem zotëri, lini numrin tuaj të telefonit.

Përshëndetje stafit të Intervistës. Jam një zonjë nga Saranda, jetoj vetëm me vajzën time 12 vjeçe, pasi bashkëshorti më ka vdekur. Dëshiroj të lidhem me një zotëri të vërtetë nga Kosova ose Maqedonia. Dëshiroj që të jetoj në Shqipëri nëse do ishte e mundur sepse për arsye familjare, nuk mund të largohem nga Shqipëria.Nuk është problem mosha, rëndësi ka të jetë njeri i mirë. Për më shumë hollësi mund të flasim edhe në telefon. 0697599691

Jam një zonjë 45 vjeçe, shumë simpatike, me trup të rregullt. Kërkoj një shok që të më mbështesë e të më mbrojë nga çdo anë, pasi edhe jeta nuk shtyhet pa një mashkull. Të jetë jashtë shtetit dhe më pëlqen të jetë mbi moshën time. Lini numrin tuaj në redaksi. Liliana

Përshëndetje jam Dona, 45 vjeç, më është përgjigjur një zotëri por nuk ka lënë numër kontakti. I lutem të lë numrin në gazetë.

Përshëndetje, jam Ornela 24 vjeç nga Tirana, aktualisht po mbaroj fakultetin e dytë. Kam trup super të bukur dhe jam shumë simpatike. Kërkoj një mashkull që të jetë në gjendje ekonomikisht shumë të mirë duke patur parasysh që po mbaroj të dytin universitet dhe s’gjej punë e përveç kësaj kam mamanë shumë sëmurë. Mosha e tij të jetë nga 30-50 vjeç dhe të jetë shumë i pastër. Kontakti im është: ornelazeneli92@gmail.com. Faleminderit

Përshëndetje, jam Aida një zonjë që i ka vdekur burri dhe po jetoj një jetë shumë të vështirë me fëmijët e mi. Unë jam 49 vjeçe dhe dua një lidhje shumë sekrete me një zotëri të mirë siç jam edhe vet. Dua që ai të më ndihmoj nga ana Ekonomike. Nëse ka të interesuar të lënë numrin në gazetë.

Jam një zonjë nga Tirana dhe dua të lidhem me një burrë të ve vetëm në Itali deri në moshën 60 vjeç.

Përshëndetje, jam Ana 45 vjeç nga Tirana. Punoj në arsim, jam familjare dhe shumë e rregullt. Kërkoj një mik ose shok për një ngrohtësi shpirtërore të nivelit tim dhe rreth moshës sime. Faleminderit

Përshëndetje Intervista! Unë që po ju shkruaj jam një 45 vjeçare. Nëpërmjet gazetës tuaj dua të njihem me një zotëri nga mosha 47-52 vjeç që të mos ketë vese si alkooli apo duhani. Të jetë beqar ose i ve dhe jo i divorcuar. Të jetë puntor dhe familjar, mundësisht të jetë jashtë shtetit dhe me dokumenta. Me respect Dona

Jam Eni nga Elbasani. Jam femër e kompletuar nga të gjitha anët. Mosha ime është 50 vjeç dhe dua një njeri të mirë, me kulturë, të jetë i paraqitshëm dhe me ekonomi të mirë. Mosha jo më shumë se 55 vjeç.

Përshëndetje, jam Ina simpatike, e sinqertë dhe serioze. Jam në kërkim të një personi serioz e të sinqertë për një lidhje serioze. Kush është i interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0684877698

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!