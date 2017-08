Sebino Plaku : Golin ja dedikoj mamasë për ditëlindje

Ditelindja : 20 .05.1985

Skuadrat ku ka luajtur:Partizani (2 herë), Besëlidhja, Laçi, Apolonia, Flamurtari, Kastrioti, Skenderbeu (2 herë), Salsk Ëroclau ( Poloni), Korabi.

Me fitoren e arritur ndaj Mllada Boleslav pas gjuajtjeve të 11m (4-2) , skuadra e Skënderbeut e sheh vehten në fazën Play off. Të premten në mesditë skuadra korçare ka mësuar dhe kundërshtarin e rradhës. Do të jetë skuadra e Dinamos së Zagrebit kundërshtare e rradhës së bardhekuqve. Një kundërshtar i njohur i formacionit të Dajës. Është pikërisht kjo skuadër që i mohoi skuadrës korçare të drejtën për të shkuar në ndeshjet në grupe të Champion League. Sulmuesi korçar, Sebino Plaku , në intervistën e dhënë gazetës tonë , shprehet opmtist se këtë herë ndeshja ndaj Dinamos do të ketë tjetër muzikë. “ Skuadra e Dinamos është një kundërshtar për t’u vlerësuar, por këtë herë do të jemi ne ato që do të vazhdojmë më tej” , shprehet mes të tjerash mjaft optimist, autori i 112 golave gjatë gjithë karrierës së tij, Sebino Plaku, që me golin e shënuar në ndeshjen e fundit i dha mundësinë skuadrës së tij të vazhdoj rrugën për më tej në Europa League.

Nderim Goci : – Urime per fitoren e arritur …

Sebino Plaku: – Ju falenderoj. Ishte një ndeshje mjaft e bukur e skuadrës sonë që u shpërblye me kalimin në ndeshjet e fazës Play off

A ndjetë vështirësi në mposhtjen e Mlladas …?

Normal që po. Të gjitha ndeshjet tanimë janë të vështira. Nuk ka më skuadra të vogla apo të mëdha. Të mos harrojmë se ishim në disavantazh dhe kjo ishte pak e vështirë për skuadrën tonë. Goli i shënuar në fushën kundërshtare na dha avantazh, por u desh punë për të arritur fitoren.

Zakonisht pas pësimit të një goli, skuadrat zakonisht dekurajohen, te ju ndodhi ndryshe, ku qëndroi sekreti i asaj përmbysje ?

Fillmisht ishte besimi që kishim te vetja. Një faktor i tillë është përcaktues në arritjen e rezultateve pozitive. Por ajo që do të shtoja është dhe grupi që ka skuadra bëri punën e sajë në këtë arritje. Kur mblidhen këto faktorë, pa dyshim do të vijnë dhe rezultatet pozitive.

