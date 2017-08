Përshëndetje të gjithë stafit të gazetës Intervista! Në festën e 8 marsit bashkë me koleget e mia të punës jemi ulur një herë në restorantin e Il Tipico’s me të cilët ju bashkëpunoni dhe më ka ngelur në mendje një sallatë me kallamarë që na është servirur. Kam dashur t’iu shkruaj edhe më parë të më ndihmonit me recetën e kësaj sallate që unë të mund ta gatuaj edhe në kushtet e shtëpisë por kam patur siklet. Shpresoj të më ndihmoni. Faleminderit dhe pres përgjigjen tuaj.

Përgjigjet Ledio i Restorant “Il Tipico”, Rr Johan Fon Han (Tefta Tashko) në krah të gjimnazit “Ismail Qemali” Tiranë, +355 (0) 42370592, 0689049531:- Përshëndetje e dashur! Si fillim do doja t’iu falenderoja që keni vizituar restorantin tonë dhe ju ka ngelur në mendje ajo çfarë ne kemi gatuar. Së dyti me shumë kënaqësi do ju vija në ndihmë për recetën që ju dëshironi ta provoni edhe në kushtet e shtëpisë.

Përbërësit: 5 kallamarë

10 gjethe lakër e kuqe

½ qepë

Kopër ½ tufë

Majdanoz ½ tufë

Stika pishe

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!