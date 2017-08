Nuk kreu marrëdhënie seksuale për 110 ditë, e papritur ajo që i ndodhi më pas

Nixalina e City London, që e ndërmori këtë nismë si një zhgënjim ndaj meshkujve. Kjo, sepse që kur ka qenë 15 vjeçe, çdo i fejuar e ka tradhtuar ose ka refuzuar që të kenë diçka më serioze bashkë. Më pas ajo u betua se nuk do kryente marrëdhënie seksuale dhe se nuk do lidhej me askënd. Pasi zemra ime u thye disa herë me radhë, kuptova se kishte ardhur momenti të gjeja se kush ishte motivi që raportet e mia përfundonin të gjitha në të njëjtën mënyrë”, u shpreh ajo.

Pasi kishin kaluar më shumë se katër muaj, në ditën e 110 ajo vendosi që të pranonte ftesën e një djali për të dalë dhe pranoi pa e ditur se do ndodhte diçka e papritur. U ndjeva sërish e lirë. E kuptova se nuk kam pse të refuzoj apo t’u përgjigjem njerëzve lidhur me dëshirat. Mbi të gjitha, kuptova se mund ta shijoj seksin, pa iu hapur apo dorëzuar një mashkulli”, ka thënë ajo. Tashmë Nixalina e ka të qartë se mund të kryejë marrëdhënie seksuale me këdo, pa u ndjerë fajtore.