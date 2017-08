Djemtë kërkojnë vajza

Njoftime nga Shqipëria

Jam Altini 47 vjeç nga Lushnja. Interesohem për një lidhje serioze nga mosha 30-40 vjeçe. Numri im është: 0686689605. Kam shtëpi dhe punë.

Lë numrin për 69 vjeçaren ose për Rudinën. Kushdo që është me moshë madhore. Vetë kam kaluar 69 vjeç. 0698135181

Përshëndetje, jam një zotëri i interesuar për një femër. Adresa ime e email-it është kjo. tanlura@hotmail.fr Kush ka dëshirë të më kontaktoj. Faleminderit.

Përshëndetje, jam një zotëri 50 vjeç dhe kërkoj një njohje serioze me një zonjë të moshës 43-50 vjeçe. Unë jam nga jugu. Për më shumë informacion pres sms ose telefonat në numrin tim të telefonit: 0686160992

Jam Titi 42 vjeç beqar, kam shtwpi timen në Tiranë dhe në Shkodër. Numri im i telefonit është ky: 0675360937

Jam për një lidhje të fshehtë me një zonjë që të jetë sekret i plotë. Numri im është ky: 0692201758.

Jam nga Vlora 58 vjeç, jetoj i vetëm, jam me arsim të lartë dhe me biznes të mirë. Dua të njihem me një femër që do të kaloj jetën dhe të jetë nga Vlora ose nga Fieri. Numri im është ky: 0685585939

Jam i interesuar për një vajzë apo mami serioze që banon në Tiranë për lidhje vetëm për qejf. Unë jam Fredi 45 vjeç dhe jam mirë nga gjendja ekonomike. Numri im është ky: 0697768835

Jam një zotëri i interesuar për Fridën nga jugu që jeton në Tiranë. Unë jam 60 vjeç dhe jam i vetëpunësuar. Mendoj se i plotësoj kriteret që ajo kërkon nga një person. Numri im i telefonit është ky: 0694422933

Përshëndetje, jam Arqileja nga Fieri 52 vjeç. I përgjigjem Florës nga Patosi që është e vuajtur. Unë jam shumë i dashur dhe i respektueshëm. Numri im i telefonit është ky: 0697316248

Jam një djal 35 vjeç nga jugu por me banim në Durrës. Dua të lidhem me një vajzë serioze të moshës 23-28 vjeçe. Të ketë paraqitje, të jetë e diplomuar, e thjesht, urrej gënjeshtrën dhe mendjemadhësinë, të jetë e disponueshme për takim. Të tjerat ja lëmë kohës. Numri im i telefonit është ky: 0675136691

Jam Sela nga Tirana dhe i përgjigjem zonjës 53 vjeçe nga fshatrat e Tiranës. Numri im është: Vodafone-68-55-195

Jam Genti nga Tirana i martuar. Dua të lidhem me ndonjë femër simpatike që ndihet e vetmuar dhe të dij të mbaj sekretin. Numri im është: 0675562562

Jam Altini nga Tirana. Dua të lidhem me ndonjë femër simpatike të moshës 30-45 vjeçe që di të ruaj sekretin. Të jetë nga Tirana ose nga Durrësi. Numri im i telefonit është: 0695315678

I drejtohem Borës nga Elbasani për lidhje serioze. Pres sms në numrin tim: 0697902074. Toni

Përshëndetje, jam Rimi 24 vjeç nga Shkodra por jetoj në Londër. Kam ardhur me pushime

Në Shqipëri dhe dëshiroj të njihem me një vajzë ose mami. Numri im është ky: 0698522878 Faleminderit

Jam Afrimi 52 vjeç nga Tirana. Kërkoj të lidhem me një femër me afërsi moshe. E interesuara të telefonoj në numrin tim të telefonit: 0685084757

Përshëndetje, jam nga Tirana 49 vjeç, jam i interesuar për ndonjë zonjë apo zonjush për lidhje serioze. Nuk ka problem nëse është edhe me fëmijë.

Lë numrin tim të telefonit për zonjën 69 vjeçe me të cilën dëshiroj të komunikoj për qëllime serioze. 0692284012

