Djemtë kërkojnë vajza

Përshëndetje jam një zotëri me shkollë të lartë për mjekësi. Dua të njihem me një femër deri në moshën 39 vjeçe. Dua që të jetë serioze dhe e gatshme për të krijuar familje. Unë jam 47 vjeç. Nuk ka rëndësi origjina apo se nuk e ka shkollën. Rëndësi ka që ne të mirëkuptohemi dhe të gëzoj shëndet të plotë. Kush është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0672442131, 0695220152 Faleminderit.

Jam Astriti me banim në Tiranë, 70 vjeç, i përgjigjem mesazhit të zonjës 69 vjeçe me banim në Tiranë. Për komunikim lë numrin e telefonit në gazetë: 042358380

Jam një burrë 50 vjeç me biznes dhe banim në Tiranë. Dua të lidhem në mënyrë të fshehtë dhe afatgjatë me një femër të pashme po nga Tirana deri në 40 vjeçe. Do ta ndihmoj atë. Për më tepër ky është numri im i telefonit: 0685080549

Jam një djalë 40 vjeç i pamartuar nga Shqipëria e Mesme. Jam me trup mesatar, kam biznesin tim, jetoj në shtëpi private me dy kate e cila është e mobiluar. Jam në gjendje të mirë nga ana ekonomike. Kam vetëm nënën, dy motrat janë të martuara, njëra në SHBA tjetra në Kanada. Kërkoj një vajzë të sinqertë që të krijoj familje. Do ja plotësoj të gjitha kushtet. Kush është e interesuar të më kontaktoj në numrin tim të telefonit: 0685155839

Përshëndetje, jam një zotëri 75 vjeç i interesuar për zonjën Rudina dhe zonjën 69 vjeçe nga Tirana. Nëse kanë dëshirë të më kontaktojnë në numrin tim të telefonit dhe të bisedojmë nga afër. Numri im është: 0698135181

Jam një djalë nga Lezha i martuar, kërkoj të njihem me ndonjë grua të martuar deri në moshën 35 vjeçe. Numri im i telefonit është: 0698284400

Jam Beni nga Lezha 23 vjeç. Dua të njihem me një vajzë për të kaluar tërë jetën. Numri im i telefonit është: 0685855202. Faleminderit

Jam nga Vlora, pa detyrime familjare, me profesion dhe biznes të mirë, mosha 58 vjeç, i lë këtë numër telefoni Marjetës nga Vlora për të biseduar. 0685585939. Ju mirëpres

Përshëndetje, kam ardhur nga Anglia për pushime në Shqipëri, familjen e kam në Angli, jam singel momentalisht, unë kërkoj një vajzë të sinqertë për lidhje shoqërore, jam 43 vjeç. Nëse keni dëshirë ky është numri im i telefonit: 0698208348

I përgjigjem zonjës Ana që punon në arsim. Numri im është: Vodafone-gj-pm-99t

I përgjigjem Anës nga Tirana 45 vjeçe që punon në arsim. Besoj se unë ja plotësoj kriteret që ajo paraqet. Unë jam me arsim të lartë për inxhinieri ndërtimi. Numri im është: Vodafone-8503789

Jam një zotëri i martuar dhe kërkoj një zonjë që di të ruaj sekretin në mënyrë perfekte. Dua që të jetë zonjë në plot kuptimin e fjalës, mos të jetë hipokrite dhe lypsare, të jetë nga mosha 50 vjeçe e lartë, të flasi hapur dhe pa rezerva. Arsyeja që po kërkoj grua në gazetë është se kam gruan sëmurë. Unë jam nga Vlora. Numri im i telefonit është: 0666282636

Përshëndetje, jam 58 vjeç me arsim dhe kulturë. Dua të njihem me një femër të moshës time për lidhje serioze. Mundësisht të jetë nga Fieri, Vlora ose Lushnja. Për më tepër informacion lë këtë numër telefoni: 0697976567. Faleminderit

Jam një djalë 35 vjeç nga Shkodra. Dua të njihem me një femër deri në moshën 40 vjeçe. Numri im i telefonit është: 0685620033

Kërkoj femër për lidhje martesore, të jetë rreth 50 vjeçe. Për më shumë informacion ky është numri im i telefonit: 0688610929

Jam Ervini nga Durrësi 31 vjeç dhe nëse ka ndonjë femër që kërkon lidhje serioze të dërgoj sms në këtë numër telefoni: 0695812700

Jam 41 vjeç nga Tirana i martuar, dua një lidhje me një zonjë që të jetë e rregullt pasi ndihma ime nuk do i mungoj. Numri im i telefonit është: 0697763646

