Babai më shiti në bixhoz

Njeriut në jetë i ndodh të ketë një zhgënjim, apo një fatkeqësi. Por fatkeqësia ime e ka zanafillën qysh para se të lindja unë dhe motrat e vëllezërit e mi. Jetoj në fshat, aty ku kam lindur edhe jam martuar. Mamaja ime u martua kur ishte tetëmbëdhjetë vjeçe dhe në shtëpi gjeti gjashtë kunata që iu bënë si motra dhe vjehrrën që iu bë nënë e dytë, por dhe vjehrrin që iu bë si xhelat. Gjyshi ka qenë xhelat, jo vetëm për vajzat e gruan e tij, jo vetëm për babain dhe mamanë time, por edhe për ne mbesat. Kishim frikë kur na hidhte sytë. I vetmi që kishte pushtet mbi të ishte vëllai im, i nënti fëmijë. Motrën e vogël që lindi pas vëllait e gjuante ku ta gjente edhe pse ishte e vogël, nga inati që mamaja nuk lindi djalë prapë.

Prindërit e mi i kapi koha e kooperativave po ashtu edhe hallat e mia. Rrogat e tyre skandaloze nuk dilnin asgjë, përveç kësaj gjyshit i duhej raki e meze, kështu rroga e tij dhe gjysma e rrogave të fëmijëve bliheshin raki.

Kur janë fejuar prindërit e mi, ishte zakon të çohej nishani e në të përfshiheshin të gjitha rrobat e nuses. Mamasë time ia çuan të gjitha, dhe sapo u martua qysh javën e parë ia morën treçerekun e ia kthyen gruas së kushëririt që ia kishin marrë borxh. Pra, gjyshi e filloi miqësinë me mashtrime. Po ç’do bënte mamaja ime në vitet shtatëdhjetë kur është martuar ajo, dhe në fshat aq më tepër.

Gjyshi nga mamaja u detyrua të blinte ç’të mundte për të bijën që mos të sëmurej nga të ftohtët në dimër, po s’mbahet shtëpia me miell hua, thonë pleqtë. Lindi motra ime e madhe dhe mamasë iu desh të shqepte fundet e saj për të bërë copat (në vend të fanellatës) për të lidhur motrën në djep. E kështu me radhë lindëm ne tetë motra. Zoti deshi që ne të ishim të mbara e të mos sëmureshim se për gjyshin e për babain tonë do na kishin lënë të vdisnim e s’do na kishin çuar në spital apo ilaçe, apo regjim ushqimor. Ne s’kishim bukë të hanim.

Pastaj edhe hallat e mia ishin rritur, e ndërsa ne lindnim një nga një, hallat martoheshin dhe atyre u duhej bërë pajë, u duhej bërë dasmë e të gjitha. Po rakia sigurisht nuk duhej të mungonte. Në këto kushte na ka rritur mamaja. Babai im ka qenë burrë i qetë, dembel po jo natyrë e keqe në fillim, – thotë mamaja. Por bëmë baba të të ngjaj, i thonë. Edhe ai kur linda unë, vajza e katërt u bë xhind me mamanë.

-Si ka mundësi, vetëm vajza di të bësh ti? – i kish thënë mamasë kur u kthye materniteti.

-Po ç’të bëj unë, atë që na fal perëndia, se unë nuk di të zgjedh? – ishte përgjigjur urtë e butë mamaja se s’ia mbante të fliste. Qysh nga ajo kohë babai filloi të pinte si i ati. Filloi të bëhej arrogant, të mos sillte para në shtëpi. Të vetmin ndryshim që kishte nga gjyshi ishte se nuk na rrihte kurrë. Dhe them është goxha ndryshim, unë e mbaj mend gjyshin duke më rënë me shqelm.

Babai ashtu tapë i rreshtoi edhe katër vajza të tjera pra u bëmë tetë vajza.

Shtëpia jonë i ngjante gërmadhave të pas luftës që sot i shoh në televizor, e vetmja që punonte ishte mamaja dhe lante vetëm me ujë pa sapun rrobat tona të rreckosura. Përpiqej të punonte kopshtin që të siguronte zarvatet për në verë, por edhe ato u duheshin nxjerrë si meze dy pijanecëve, rrushi mblidhej i gjithi për tu bërë raki. Tavani i shtëpisë qe varur se ishte shumë i vjetër dhe pikonte. Dyert e dritaret ishin të hapura e frynte gjithandej. Në këto kushte u sëmur gjyshja e vdiq, më mirë të them u rehatua. E shkreta sa ka vuajtur me atë njeri në krah. Burri i hallës së madhe ishte më mirë ekonomikisht dhe natyrë shumë punëtore. I tha babait se do vinte ai të na suvatonte e rregullonte derën e dritaren e dhomës së gjumit se do sëmureshin fëmijët. Babai pranoi se ishte tapë dhe bashkë më gjyshin talleshin me të ndërsa ai punonte. Mamaja ishte shtatzënë për të nëntën herë e s’e ndihmonte dot burrin e hallës për të bërë llaçin apo për të mbajtur ristelat dhe kështu punëtorët u gjetën. Gjyshi e babi na caktuan në katër vajzat e para se ne ishim të rritura.

