Vajzat kërkojnë djem

Përshëndetje, jam nga Shkodra 45 vjeçe, Jam divorcuar para shumë viteve. Jam me dy fëmijë të rritur. Do doja të njihja një njeri të divorcuar ose që i ka vdekur gruaja por që jeton jashtë shtetit. Ky është numri im: 0675909524

Përshëndetje! Jam e interesuar vetëm për njohje serioze martesore me një njeri me nivel të lartë morali, jo i divorcuar, pa fëmijë e njeri në ngarkim, njeri qytetar, i shkolluar, me punë e kushte të mira jetese, larg çdo vesi negativ, mysliman, i paraqitshëm, me gjatësi, sportiv, mosha deri 44 vjeç. Unë jam një vajzë me të gjitha cilësitë pozitive, qytetare, e paraqitshme dhe serioze. Kush është i interesuar të lërë adresën e e-mail-it. Unë jam nga Shkodra, personat e interesuar të jenë me origjinë nga Tirana ose Durrësi. Nuk dua mashtruesit dhe aventurierët.

Jam Rebeka nga Italia 30 vjeçe. Dua të njihem me një mashkull për martesë, mundësisht të jetë jashtë shtetit. Unë jam e divorcuar, ju lutem ky njoftim vlen vetëm për meshkujt serioz. Adresa ime e email-it është: Sara.05.08@live.com

Jam një vajzë nga Kosova, kërkoj një mashkull deri në moshën 37 vjeçare dhe jo më shumë,të jetë i arsimuar sepse edhe unë jam për lidhje serioze.

Jam një vajzë nga jugu, single, intelektuale, e punësuar në shtet. Kërkoj një lidhje serioze. Personi duhet të jetë nga mosha 50-55 vjeç. Të jetë larg veseve, intelektual dhe me banim në Tiranë, Durrës ose Europë apo nga Usa. Kush i plotëson këto kushte të dërgoj sms në këtë numër: 0676217236

Përshëndetje, do dëshiroja të njihja për martesë një zotëri pa vese, të krishterë, 180 i gjatë, 55 vjeç, me ekonomi shumë të mirë. Unë jam Emi 48 vjeçe nga jugu. Nëse dikujt i intereson numrin e lë në redaksi.

Përshëndetje, jam Flora nga Patosi 45 vjeçe e martuar. Jeta ime ka qenë e vuajtur dhe burri nuk më ka mbështetur për asgjë. DO doja dikë për lidhje sekrete që të më doj dhe të më respektoj, gjithashtu dhe të më ndihmoj nga ana financiare. Zotëria i interesuar të lër numrin në gazetë.

Përshëndetje! I përgjigjem djalit nga Durrësi me emrin Eduard. Unë jam një vajzë nga

qyteti i Shkodrës me të gjitha cilësitë pozitive dhe me një familje me norma dhe rregulla. Nëse keni interesin për të komunikuar mund të lini një adresë e-maili. Faleminderit!

Përshëndetje, dua të njihem me një djalë 30 vjeç nga Përmeti.

Përshëndetje, jam një femër simpatike, e divorcuar dhe me banim në Tiranë. Dua të lidhem për martesë me një mashkull serioz, të sinqertë, simpatik, i pasur nga shpirti dhe nga gjendja ekonomike. Me respekt Atlanta

Përshëndetje, jam Ornela 24 vjeç nga Tirana, aktualisht po mbaroj fakultetin e dytë. Kam trup super të bukur dhe jam shumë simpatike. Kërkoj një mashkull që të jetë në gjendje ekonomikisht shumë të mirë duke patur parasysh që po mbaroj të dytin universitet dhe s’gjej punë e përveç kësaj kam mamanë shumë sëmurë. Mosha e tij të jetë nga 30-50 vjeç dhe të jetë shumë i pastër. Kontakti im është: ornelazeneli92@gmail.com. Faleminderit

Përshëndetje Intervista, unë që po ju shkruaj jam një zonjë rreth 42 vjeçe e divorcuar për shkak të xhelozisë tepër të lartë që kishte ai dhe mbi të gjitha nuk mund të bëj fëmijë me të për arsye se i dolën analizat shumë keq dhe kërkoj një person të moshës 43-50 vjeç vetëm për qëllime serioze e për të krijuar familje. Unë jetoj vetëm me nënën. Kush është i interesuar të më marri në këtë numër telefoni: 0697231922

Përshënetje Intervista, jam e interesuar për zotërinë nga Gjermania. Ju lutem zotëri, lini numrin tuaj të telefonit.

Përshëndetje stafit të Intervistës. Jam një zonjë nga Saranda, jetoj vetëm me vajzën time 12 vjeçe, pasi bashkëshorti më ka vdekur. Dëshiroj të lidhem me një zotëri të vërtetë nga Kosova ose Maqedonia. Dëshiroj që të jetoj në Shqipëri nëse do ishte e mundur sepse për arsye familjare, nuk mund të largohem nga Shqipëria.Nuk është problem mosha, rëndësi ka të jetë njeri i mirë. Për më shumë hollësi mund të flasim edhe në telefon. 0697599691

Jam një zonjë 45 vjeçe, shumë simpatike, me trup të rregullt. Kërkoj një shok që të më mbështesë e të më mbrojë nga çdo anë, pasi edhe jeta nuk shtyhet pa një mashkull. Të jetë jashtë shtetit dhe më pëlqen të jetë mbi moshën time. Lini numrin tuaj në redaksi. Liliana

Përshëndetje jam Dona, 45 vjeç, më është përgjigjur një zotëri por nuk ka lënë numër kontakti. I lutem të lë numrin në gazetë.

Përshëndetje, jam Ornela 24 vjeç nga Tirana, aktualisht po mbaroj fakultetin e dytë. Kam trup super të bukur dhe jam shumë simpatike. Kërkoj një mashkull që të jetë në gjendje ekonomikisht shumë të mirë duke patur parasysh që po mbaroj të dytin universitet dhe s’gjej punë e përveç kësaj kam mamanë shumë sëmurë. Mosha e tij të jetë nga 30-50 vjeç dhe të jetë shumë i pastër. Kontakti im është: ornelazeneli92@gmail.com. Faleminderit

Përshëndetje, jam Aida një zonjë që i ka vdekur burri dhe po jetoj një jetë shumë të vështirë me fëmijët e mi. Unë jam 49 vjeçe dhe dua një lidhje shumë sekrete me një zotëri të mirë siç jam edhe vet. Dua që ai të më ndihmoj nga ana Ekonomike. Nëse ka të interesuar të lënë numrin në gazetë.

Jam një zonjë nga Tirana dhe dua të lidhem me një burrë të ve vetëm në Itali deri në moshën 60 vjeç.

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!