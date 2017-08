Suksesi e ka emrin Rati & Fatlume

Eshte nje ze i vecante i muzikes popullore! Nje ze qe e duan dasmat e zones te veriut, por edhe ato te jugut. Kengetari me mbi 20-vite karriere muzikore, Rati se fundi na serviri klipin e tij te ri (nje prodhim i Max Production) ku u shfaq ne nje duet me diven e Kosoves, Fatlume Popovci. Rati nuk harron te falenderoje edhe kompozitorin Maringlen Boja per punen e tij te mrekullueshme. Nderkohe, do te shfaqet serish me Bes Kallakun, bashke me nje tjeter kengetar te cilin nuk do ta zbuloje. Nje bashkepunim me Vanin & Amarden do te vije shume shpejt. Ai konsiderohet nder zerat me brilant te muzikes sone. I thjeshte, i dashur dhe i kudogjendur, me nje axhende te ngarkuar ai na thote se do te kete nje axhende te ngarkuar me dasma, koncerte e evente. Suksese te metejshme Rati !