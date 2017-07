Ryva Kajtazi bëhet gati për klipin e ri

Këngëtarja e njohur Ryva Kajtazi para disa muajve është bërë nënë për herë të parë. Këngëtarja e njohur Ryva Kajtazi para disa muajve është bërë nënë për herë të parë. Ajo është bërë nënë e një vajze të cilën e pagëzuan me emrin Dorela. Madje Ryva këto ditë për Dorelën kishte organizuar edhe festën e njohur e cila njihet me emrin “babinë”. Edhe pse tani është e angazhuar më shumë për familjen e saj, veçanërisht me vajzën e cila ende është e vogël, kjo nuk po i pengon Ryvës që të punojë për një projekt të ri. Pas një kohe të gjatë, Ryva ka paralajmëruar projektin e saj më të ri. Ajo ka filluar të merret edhe me xhirimet e klipit të saj.