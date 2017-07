Pse ka ndryshuar vajza kaq shumë?

Përshëndetje Intervista. Kam vajzën 20 vjeçe në shkollë të lartë, ajo është shumë e mbyllur në vetvete dhe s’flet shumë. Nuk ka dëshirë as të dal me shoqet, nuk ka oreks fare, është dobësuar shumë dhe flet e qesh me vete ndonjëherë. Në fillim ka qenë fëmijë shumë i shkathët por kur i erdhën periodat ndryshoi. Ju lutem mund të më thoni pse ndodhet në këtë gjendje dhe çfarë duhet të bëj me të?

Lorela Garuli, psikologe, email lorela_garuli@hotmail.com :- Përshëndetje e dashur! Të falenderoj për vlerësimin dhe që na ndjek.

Këto që ti tregon nuk janë të mjaftueshme për të arritur në një përfundim shumë të saktë dhe të vetëm. Nervozizmi mund të jetë rrjedhojë e shumë arsyeve, faktorëve apo situatave. Ka raste që është shfaqje e një problemi psikologjik, e një crregullimi personaliteti, e një situate shumë stresante, e një luhatjeje fizike hormonale.

Në radhë të parë, ti duhet të përpiqesh të komunikosh me të jo duke e akuzuar që pse po sillet në këtë mënyrë, por duke u përpjekur për të kuptuar se cfarë e shtyn të shfaqë këtë sjellje. Ka ndodhur ndonjë gjë në jetën tuaj së fundmi që e bën atë të humbasë ekuilibrat dhe të mos jetë i qetë? A ka lidhje kjo ngjarje me ndonjë situatë të pakëndshme që mund t’i ketë ndodhur në mjedisin e punës?

Kete shkrim mund ta lexoni te plote ne gazeten Intervista qe e gjeni në të gjitha kioskat e Shqipërisë dhe të Greqisë. Mund t’ua dergojme edhe në adresën tuaj te emailit për vetëm 99 cent në muaj. Kontaktoni me ne në inbox!