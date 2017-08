Vetëm pak ditë pas ceremonisë martesore moderatorja Orinda Huta ka vendosur të ndryshojë dhe pamjen e saj. Të gjithë e njohin si ‘fanatike’ të flokëve bionde, por kush do të mendonte se nusja e muajit do të guxonte me këtë ngjyrë flokësh. Me sa duket dhe vetë Orinda është penduar për ndryshimin drastik. ‘Për fiksim, por hera e parë dhe e fundit që ndodh’- ka shkruar Orinda teksa duket e lumtur krah bashkëshortit të saj, Turjan Hyska.