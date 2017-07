“Miss dhe Mister Vogëlushi” me 30 korrik në Shkodër, producentja Shpresa Drasati ka gati një super show

Producentja e njohur shkodrane Shpresa Drasati ka gati në mbrëmjen e 30 korrikut një super spektakël për fëmijë. “Miss dhe Mister Vogëlushi” do të vijë me fëmijët shumë simpatike e pa dallime ngjyre apo jetese në Shkodër te Restorant Hotel Tradita në një super ide nga vetë producentja që këtë herë ka ndihmën e madhe të aktorit dhe regjisorit të njohur shqiptar Bruno Shllaku. Gjithcka është gati për këtë super show ku padiskutim se të ftuar do të jenë njërëz të njohur të botës së showbizit dhe jo vetëm, por mbi të gjitha në mësojmë se kjo mbrëmje do të jetë humanitare, e fëmijët që konkurojnë do të jetë nga komunitete të ndryshme, pasi janë yje e të gjithë duhet të jenë të barabartë. Sipas disa zërave mësohet se producentja do ta mbyllë këtu karrierën e saj në këtë super mbrëmje, të paktën sa flitet në Shqipëri, ndërsa do të ketë atë natë shumë artistë të ftuar e mjaft supriza të tjera për t’i zbuluar e pritur të dielën e fundit të korrikut në Shkodrën e bukur.