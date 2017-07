Këngëtarja e njohur Mihrije Braha këto ditë është duke shijuar pushimet e saj. Që kur ka shkuar me pushime Mihrija po publikon fotografi ku shihet me bikini në plazh. Madje Mihrija në disa imazhe të fundit është kritikuar nga fansat për shkak se ajo ka shkuar në plazh me taka. Për këtë fansat atë e kanë krahasuar me Linda Morinën. “Si linda morina ja paske ba oj mihri me shtiklla un deti”, ishte një koment që i kishin bërë Mihrije. Por si duket këngëtarja e njohur nuk mërzitet fare për këtë. Pavarësisht moshës që ka Mihrija kujdeset shumë për pamjen e saj.