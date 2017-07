Majlinda gjithmonë shkëlqen në paraqitjet e saj publike. Ish e dashura e këngëtarit nga rradhët e Babastars, Majk nga një vajzë që frekuentonte shpesh jetën e natës, me ardhjen në jetë të djalit i është dedikuar plotësisht atij. Por, krahas Roanit, bukuroshja po gjen kohë mjaft shpesh edhe për veten. Mbrëmë, Majlinda ka lënë pa fjalë ndjekësit e saj me një fotografi ku shfaqet e rregulluar, para se të shkonte në Zone. Ajo ishte e pranishme në sektorin VIP të Zone club me shoqërinë e saj në përkrahje të babait të Roanit, Majkut. Në këtë mbrëmje Majk dhe Cozman shfaqën një nga performancat më spektakolare kohët e fundit.