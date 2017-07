Kur flet sovrani të gjithë duhet të dëgjojnë Nga Agron BERDAJ

Në Shqipëri edhe pse sovrani foli në 25 qershor ,madje foli shumë fort ,gati me ulërimë ,ku jehona e zërit të tij ,u ndje deri në qiell ,prapë te ne nuk heshtet ,nuk dëgjohet verdikti i tij . Subjektet politike edhe pse përbetohen se do t’i përulen deri në përgjërim sovranit popull ,jaën ata që dhunojnë dhe përbuzin rezultatin zgjedhor ,që krijojnë tensione dhe skandale nga më të turpëshmet dhe të dënushme nga ligji .Ata nuk analizojnë shkaqet e humbjes ,se pse janë braktisur nga elektorati , të shikojnë përpara duke korigjuar programet ,por vazhdojnë të nxisin dhunë dhe intriga pas zgjedhore . Për politikanët tanë , të flasë kush të dojë , jo sovrani por , edhe vet zoti në qiell ,ata ,nuk e njohin zërin e tyre ,ata janë mbi sovranin dhe mbi zotin .Ndaj të gjithë flasin ,të gjithë nuk dëgjojnë ,të gjithë ankohen dhe rebelohen . Te ne nuk ka kufij mes fushatave zgjedhore ,se ne nga njëra fushat drejt tjetrës shkojmë ,kemi lindur në fushata zgjedhore dhe do të vdesim ,po në fushata . Në politikën elektorale shqiptare ,nuk ka procese normale ankimimi ,mospajtimi ,demostrimi paqësor për shkelje apo parregullsitë në zgjedhje ,siç ndodh në vëndet me demokraci të forta liberale ,por duke shfrytëzuar këto parregullsi , si preteks për zbatimin e një strategjie antidemokratike dhe anti kombëtare ,duke mbajtur gjallë politikën e tensjonit dhe të përçarjes ,frymën e rrebelimit shoqeror , inkurajimin e krimit dhe mbrojtjen e grupeve të inkriminuara të mafjes politike dhe ekonomike ,në vend dhe , jashtë tij ,sabotimin e rrugës shqiptare , drejt Bashkimit Europjan .Realisht fushatat e zgjedhjeve në vendin tonë në asnjë rast nuk kanë qënë festa të demokracisë dhe të popullit ,por fushëbeteja plot mjergull ,ku kan penetruar dhunuesit e politikës .Thirrjet e bëra pas zgjedhjeve nga disa xhuxhmaxhuxhë politikë ,ku për ta nuk kanë votuar as të afërmit e familjes e tyre ,për fronte dhe beteja lufte ,për aleanca dhe bashkime taktike dhe operative ,për luftën finale ,ndaj të keqes së madhe ,që doli nga zgjedhjet në 25 qershor ,jo vetëm se janë të gabuara ,por edhe një përçmim i hapur ndaj ,votës së popullit ,një mungesë e theksuar e kulturës elementare demokratike ,një atavizëm në shoqërinë moderne .Në vëndet demokratike ,kur flet populli dhe shpallet rezultati ,jo të gjitha forcat politike festojnë ,ka prej tyre edhe që qajnë ,që dëshpërohen ,që zhgënjehen nga mardhëniet e tyre me elektoratin .Madje ,brenda këtyre organizimeve politike ndihen tërmete të fuqishëme , bëhen dorëheqie nga liderit e partive ,riorganizime të brendëshme ,ndërrohen ekipet ,formulohen taktikat dhe stratëgjia e re ,dilet me objektiva para popullit dhe elektoratit ,kërkohen shkaqet e humbjes dhe projektohet e ardhmja .Pse nuk ndodhi kjo edhe në Shqipëri ,si shënja e parë e emancipimit dhe evropjanizimit ?A nuk kishim edhe ne humbës në zgjedhjet e 25 qershorit ? Sigurisht se kishim ,madje kaq shumë sa nuk ka pasur ndonjëherë në kohën e pluralizmit shqiptar ,dhe akoma më keq ,të gjith të mundur nga një subjekt politik , që quhet Parti Socialiste , të gjithë u shpartalluan nga një lider i vetëm , që quhet Edi Rama .Kjo e bën edhe më dramatike situatën e të humburve por , dhe më të ndritëshme fitoren .Është i gjatë apo i shkurtër Rama ,është humorist apo prepotent ,gënjen apo e mban fjalën e dhënë ,populli një lloi të tillë kryeministri deshi në këtë katërvjeçar ,ndaj duhet respektuar ky verdikt . Është shum shpejt të fillojë lufta ,rebelimet dhe mosbindjet shoqërore ,mobilizimi i fronteve dhe kërkesat për bojkote ,ndërsa opozitë duhet të bjmë në çdo sekondë të ditës .Më parë se humbësit të ngrenë furtunë në godë ,duhet të merren me vetveten , ku të gjejnë shkaqet e disfatës së tyre politike .Vërtet se me zgjedhjet në Shqipëri ka probleme ,ka edhe blerje votash me paratë e drogës ,ka edhe parregullsi në administrimin e rezultateve ,në organizimin zgjedhor .Të gjitha këto janë dhe duhet luftuar, të denoncohen bartësit që kan futur dhe ndërtuar sisteme të tilla korruptiv , në sistemin zgjedhor .Të njihen dhe denoncohen metodat se si shteti i Sali Berishës ,blinte votat duke shitur vënde pune ,duke shtuar organikat e administratës shtetërore , vetëm për fushatat zgjedhore ,se në këmbim të votës ,ai shiste pasurin shtetërore , për votusit democrat ai ,falte dritat ,ujin ,kromin ,naftën ,hidrocentralet ,pra gjithcka .A nuk është me interes të verifikohet se droga e Lazaratit e shpallur nga vetë qoftëlargu ,si strategji dhe prioritet I politikës së tij ,se si ajo përdorej për blerjen e votave ,dhe siç thonë nuk ishte pak ,por 4 miljard e 600 miljon euro , në vit ,gati sa gjysma e buxhetit të shtetit .Po me fuqizimin ekonomik të Likes , ç’trajta të reja mori dhunimi dhe shitblerja e votave ?.Gojët e liga thonë se ai e modernizoi sistemin korruptiv të zgjedhjeve ku, nga thasët me miell dhe krundet per bagëtin , shkoi në dhurimin e ajfonëve dhe gjërave më me vlerë .Pse nuk është hedhur ende dritë mbi faktin se , pjesa më e madhe e të vrarëve në fushatat e zgjedhjeve ,pasi pa kurbane të tilla vështir se kanë kaluar ato ,kanë qënë në krah , të LSI-së ,se kush kan qënë rrethanat dhe shkaqet që ata , të përdoreshin si kamikaze në fushata ,se ç’plane të errëta ka pasur ,në emër të së cilave , duhej sakrifikuar , edhe jeta e tyre . Denoncimi i këtyre të vërtetave ,do të krijojë kushte të përshtatëshme edhe për penalizimin e dukurive të shfaqura në fushatën zgjedhore të 25 qershorit , që nga thirrja e kryeministrit drejtuar policëve ,për angazhimin e tyre pas pune në fushatën e socialistëve ,shitblerja dhe fotografimi i vottës ,thirrjet për luftë të presidentit të ardhshëm ,etj .Reforma zgjedhore duhet të fillojë sot , nga denoncimi dhe dënimi i rreptë i shkelësve të ligjit .Nesër do të jetë vonë .

Agron BERDAJ