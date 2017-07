Kur bëhet fjalë për atë që pini, do të duhej të mendonit mirë sepse, sipas disa hulumtimeve të bëra nga shkencëtarët amerikanë, pijet mund të ndikojnë në gjene. Rezultatet e hulumtimeve kanë treguar që birra mund të ketë ndikim pozitiv në ADN, ndërsa kafeina negativ. Në të vërtetë, shkencëtarët zbuluan që konsumimi i kafeinës mund të shkurtojë telomeret, të cilat janë si kapakë mbrojtës në qelizat e ADN-së. Megjithatë, shkencëtarët pohojnë që është ende shumë herët për të nxjerrë përfundime sepse hulumtimet janë bërë në qelizat e mykut dhe që duhen vazhduar hulumtimet për të konstatuar nëse birra apo kafja do të kenë të njëjtin ndikim edhe në qelizat njerëzore. Hulumtimet e menjwhershme kanë treguar që të dy llojet e pijeve, kur konsumohen me masë, kanë ndikim të shkëlqyeshëm në shëndet.

Parandalimi i trashjes

Edhe pse është kalorike, birra mund të ndihmojë në parandalimin e trashjes, nëse konsumohet me masë. Shkencëtarët kanë zbuluar që personat, të cilat pinë 2 deri 3 gota birrë, kanë indeks më të ulët të masës trupore.

Shëndeti i eshtrave

2 gota birrë në ditë mund të ndihmojnë në parandalimin e zvogëlimit të masës eshtërore tek femrat të cilat kanë kaluar nëpër menopauzë.

Parandalimi i diabetit

3 deri 4 filxhanë kafe në ditë zvogëlojnë rrezikun nga paraqitja e diabetit për 7 për qind dhe zvogëlojnë rrezikun nga paraqitja e rezistencës ndaj insulinës.

Shëndeti i zemrës

2 filxhanë kafe në ditë zvogëlojnë rrezikun nga paraqitja e sulmit në zemër për 11 për qind. Shkencëtarët ende nuk janë të sigurt se cila është arsyeja e zvogëlimit të rrezikut, por besohet që për këtë kanë merita veçoritë antioksidative të kafes.