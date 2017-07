Ja kur martohen Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku

Këngëtarja nga Tirana Xhensila Myrtezaj e cila mori famën me këgën ‘’Uh baby ‘’ në bashkëpunim me Kidën, do të martohet shumë shpejt. Xhensila ka kohë që është në lidhje me aktorin e Portokallisë Bes Kallaku dhe shumë shpejt do ta kurorëzojnë lidhjen e tyre me martesë. Sipas burimeve merret vesh se ata do të martohen me 2 shtator të këtij viti dhe për grimin e saj do të përkujdeset Sellma dhe Kaçi të cilët i ka rezervuar ti qëndrojnë pranë saj gjatë gjithë natës së dasmës.