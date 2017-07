Në sezonin e verës për të u ndier rehat patjetër duhet të kemi këpucë të përshtatshme. Mirëpo krahas rehatisë ne dëshirojmë që edhe të dukemi lezetshëm. Këpucët dhe sandalet me kordele janë tendenca më e re për këtë sezon të cilat do të na bëjnë të dukemi elegante dhe të veçanta në paraqitjet tona. Shikoni disa nga modelet e këtyre këpucëve me kordele dhe gjeni ato që iu prezantojnë juve më së miri.