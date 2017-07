E talentuar, e bukur dhe me një zë shumë të veçantë, Enisa Nikaj është duke ngjitur shkallët e suksesit me hapa të sigurt. Bukuroshja shqiptare, me origjinë nga Mali i Zi, e lindur në Brooklyn, ka nisur të këndojë që në fëmijëri. Emri i saj u bë i njohur për të gjithë nëpërmjet disa cover-ave të këngëve të njohura që Enisa i publikonte në Instagram dhe kanalin e vet në YouTube. Menjëherë tërhoqi vëmendje dhe u cilësua si një këngëtare me stil, me një zë potent që të imponohet dhe që të kujton të famshmen Amy Whinehouse. Enisa u vlerësua nga disa producentë shumë të njohur në Nju Jork, me të cilët ka nisur të punojë seriozisht, pas suksesit në rrjetet sociale, ku ndjekësit e saj janë të shumtë. Fama e këngëtares së të ardhmes ka ardhur nga Nju Jorku edhe në Tiranë. 20 vjeçarja shqiptare ka gjetur shumë admirues të muzikës së saj, në tokën e origjinës. Shumë artistë shqiptarë, kanë ndarë në rrjetet e tyre sociale, video të Enisës, duke i dhënë kurajo yllit të ri shqiptar drejt rrugës e vështirë të muzikës dhe suksesit. Ajo ka edhe një këngë tërësisht të sajën që e ka publikuar tashmë me titull “Burn the bridge”, një këngë e cila është shkruar nga vetë Enisa.

Fabjola Kuburi:- Përshëndetje, Enisa. Si fillim, gëzuar Pavarësinë e SHBA meqë ishte para disa ditësh! E ndjen veten më shumë amerikane apo shqiptare?

Enisa Nikaj:- Jam krenare të jem Amerikane e Shqiptare bashkë. Kudo që ndodhem në SHBA, ndihem krenare t’u them njerëzve për prejardhjen time dhe t’i informoj rreth kulturës sime.

– Keni lindur në Brooklyn. Si ra dakord familja jote me zgjedhjen për t’u shpërngulur në SHBA?

– Im atë vendosi të vijë në SHBA dhe të nisë një jetë këtu në moshën 25-vjeçare. Më pas, ime më erdhi në SHBA për t’u martuar me tim atë. Të dy donin që ne të kishim mundësi më të mëdha dhe të merrnim një edukim më të madh.

– Jeni një provë e gjallë që vajzat shqiptare janë të bukura. Përveç pamjes, është e kënduara në genin tënd?

– Në familjen time askush nuk këndon apo luan ndonjë instrument. Unë jam e vetmja që synon muzikën. Dy vëllezërit e mi merren me basketboll. (Qesh)

– Je rritur me të kënduarin, apo është thjesht diçka që lindi duke u rritur në adoleshencën tënde të vonë?

– Më pëlqente shumë të ndiqja këngëtaret tek performonin në TV. Që kur kam qenë 3 vjeçe më ka pëlqyer të jem këngëtare. Mami im ka kaseta të miat duke kënduar. Kam qenë gjithmonë në korin e shkollës, shfaqje dhe programe muzikore që nga shkolla fillore e deri në gjimnaz. Gjithmonë kisha rolet kryesore. Roli im i parë qe Doroti nga “Magjistari i Oz” kur isha 7 vjeç. Pasi mbarova gjimnazin, fillova ta kthej pasionin tim për një karrierë muzikore.

– Janë vërejtur ngjashmëri mes teje dhe Amy Winehouse. Është ajo pjesë e preferencave të tua muzikore?

– Ju falënderoj! Çdo herë kur dikush ma thotë këtë, e marr si një kompliment të madh. Mendoj që ajo ishte zëri më i mirë i gjeneratës. Është padyshim një nga influencat e mia muzikore. Mënyra si ajo shkruante tekste të gjalla e aq të thella, bashkë me thellësinë në zërin e saj, më inspirojnë sot e kësaj dite. Ajo ishte fantastike.

