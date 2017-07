Engin Ëztyrk ka lindur më 28 shtator 1986 në qytetin turk të Eskishehirit. I ati është me origjinë bullgare dhe ka qenë oficer aviacioni, ndërsa e ëma është nga Selaniku. Ai ka luajtur 8 vjet volejboll. Pasi mbaroi të mesmen, Engin zgjodhi profesionin e të atit dhe hyri në shkollën e oficerëve, të cilën e la më pas për të vazhduar në Ankara konservatorin shtetëror Hacetepe për teatër. Gjatë kësaj kohe ai punonte edhe si banakier. Në vitin 2010 ai debutoi me rolin e Selimit në telenovelën Fatmagyl, ndërsa në vitin 2013 mori pjesë në serialin historik, “Sulejmani i madhërishëm”, me rolin e princit Selim. Roli i tij i fundit është ai i protagonistit, Keremit, në telenovelën e vitit 2016 “Shoqëri e lartë”.

– Si e filluat aktrimin?

– Idenë e parë e kam pasur gjatë një shfaqje teatrale në Eskishehirit, në vitin 2008, kur mendova se do të ishte më mirë të isha në skenë, sesa në sallë me spektatorët. Kuptova se kishte një gabim në skenar dhe i thashë vetes sime “po të isha unë, do të kisha interpretuar kështu”. Më pas fillova konservatorin.

– Cili ishte plani B nëse nuk do të pëlqente aktrimi?

– Unë nuk kam plan B, ose më saktë nuk e mendoj planin B pa u përpjekur në maksimum për A-në. Vetë ideja e të menduarit të planit B më bën të them me vete se nuk mendon aq sa duhet për A-në.

– Si u përgatite për rolin e princit Selim II tek “Sulltani i Madhërishëm”?

– Në fillim lexova libra historikë. Nuk kam qenë shumë i fortë në histori gjatë shkollës, kështu që m’u desh të plotësoja mungesat. Në to nuk kishte shumë informacion për Selimin. Sidoqoftë, u përqëndrova tek Selimi, familja dhe politika e tij dhe e gjeta veten duke analizuar gjithë perandorinë otomane. Kuptova se, nëse bën kërkime në një subjekt që të intereson vërtet, atëherë historia të bën për vete. Në shkolla e mësojmë historinë në mënyrë mekanike “Kush kanë qenë sulltanët e perandorisë dhe sa vjet kanë udhëhequr ata?”. Ne nuk studiojmë dobësitë, pasionet dhe fuqitë e tyre, duke harruar se ata kanë qenë njerëz të zakonshëm si ne të gjithë.

– Mendon se ke gjëra të përbashkëta me Selimin?

– Ekziston gjithë pyetja “Nëse do të isha unë” në aktrim. Ia kam bërë vetes këtë pyetje dhe përgjigja është se unë, po të isha në vend të tij, do t’i jepja prioritet jetës private në vend të dëshirës për fron dhe intrigës.

– Në serial ti krijoje një dyshe të mirë me Merve Bollurin (sulltanesha Nurbanu)

– Po, është e vërtetë, ne krijuam një lidhje me Merven dhe me të tjerët që në fillim. Ne punonim shumë, me orë të zgjatura dhe rrinim shumë orë bashkë. Vjen një moment që kjo krijon afërsi dhe miqësi mes nesh.

– Me cilën nga gratë e famshme të së shkuarës do të kishe rënë në dashuri?

– Mata Hari është e vetmja grua që më ka lënë mbresa, jo aq me bukurinë, sesa me historinë e saj. Do të kisha pasur dëshirë ta takoja dhe me siguri që do të kisha rënë pre e saj…

– Cila është këshilla më e mirë që ke marrë deri më sot në profesionin tënd?

– Një ditë, profesori ynë na tha në klasë: “Mos iu fusni aktrimit nëse doni thjesht të bëni gjoja”. Kjo është e vërtetë, që të jesh aktor nuk duhet të bësh gjoja, duhet të jesh i sinqertë.

– Ç’kuptim ka fama për ty?

– Është shumë e bukur, e ëmbël dhe eksituese si rinia, por një ditë vjen plakja. Fama, emri dhe njohja mbarojnë në një moment, nuk duhet të verbohesh prej tyre.

