Jam Jona nga Fieri 48 vjeçe. Jam pak e shëndoshë por e mirë. Kam vuajtur shumë në jetë me burrin që kam dhe dua një lidhje shumë sekrete me një zotëri të mirë me norma dhe me karakter që të më ndihmoj nga ekonomia. Zotëri të lërë numrin e tij në gazetë.

Përshëndetje, jam Esa nga Elbasani. Mosha ime është 50 vjeçe, kam 10 vjet e divorcuar, jetën ja kushtova fëmijëve por tani ata kanë ngritur familjet e tyre. Unë jam një femër e pashme, fisnike dhe dua një njeri të jetë i kompletuar nga ana e edukatës, i pashëm, e të jetë i mirë nga gjendja ekonomike. Kush është i interesuar të marri numrin tim në redaksi.

Jam një grua nga fshati i Tiranës 53 vjeçe. Kam dëshirë të kem një shok, ta kem të dashur, pa i prishur punë njëri-tjetrit. Personi të jetë nga Tirana ose nga Durrësi, të jetë 54 vjeçe e lart. Të interesuarit të lënë numër telefoni në gazetë.

Përshëndetje Intervista, unë që po ju shkruaj jam një zonjë rreth 42 vjeçe e divorcuar për shkak të xhelozisë tepër të lartë që kishte ai dhe mbi të gjitha nuk mund të bëj fëmijë me të për arsye se i dolën analizat shumë keq dhe kërkoj një person të moshës 43-50 vjeç vetëm për qëllime serioze e për të krijuar familje. Unë jetoj vetëm me nënën. Kush është i interesuar të më marri në këtë numër telefoni: 0699335690

Jam në kërkim të një intelektuali 62 vjeçar që të jetë i lirë për martesë ose bashkëjetesë si dhe ideal në të gjitha drejtimet. Unë jam nga Tirana dhe plotësoj kushtet e një femre të përsosur. Me respekt Rudina

Përshëndetje, jam një zonjë 34 vjeç, me dy fëmijë, e divorcuar dhe kërkoj një lidhje secrete me një zotëri të komunikueshëm, të mirë, të qetë, të dij të respektoj femrën dhe të më gjendet pranë ekonomikisht. I interesuari të më dërgoj sms në numrin tim: 0697286125

Përshëndetje! Kërkoj të njihem për qëllime serioze me një person 45-50 vjeç. Të jetë larg veseve, i qetë, i komunikueshëm dhe i qëndrueshëm nga ana ekonomike. Unë jam me arsim të lartë dhe në marrëdhënie pune. Për më tepër po lë kontakt adresën e emailit pamelaela06@gmail.com

Përshëndetje! Jam K. nga Tirana 34 vjeç, me shkollë të lartë. Dua të njihem me një djalë për qëllime serioze, të jetë me shkollë të lartë, me mesatare mbi 8-të, i padivorcuar (beqar), midis moshës 34-41 vjeç, të mos jetë besimtar mysliman praktikant. Numri im është: 0695169921. Faleminderit.

Përshëndetje, jam një zonjë nga Tirana. Dua të lidhem me një burrë të ve vetëm në Itali. Mosha e tij të jetë deri në 60 vjeç.

