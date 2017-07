Doktoreshë Ersida përshëndetje, djali im Elio është 5 vjeç por nuk i lan dhëmbët rregullisht sepse i fryhen mishrat dhe i del gjak sa herë i lan ato. Gjithmonë e detyroj dhe më vjen inat që nuk tregohet i kujdesshëm por nuk di se çfarë ti bëj. Më shumë kam frikë nga sëmundjet që mund të shkaktohen nga mungesa e larjes së dhëmbëve. Ju çfarë më rekomandoni?

Dr.Ersida Calja, klinikadentare.brilant@gmail.com, Rr Mine Peza, pranë Kafe Flora Tiranë, tel 355695828670, 355042426409:- Përshëndetje! Me të drejtë si nënë e një djali 5-vjeçar shqetësoheni për higjenën e tij orale. Higjena orale tek fëmjët duhet të kultivohet që kur ata janë ende të vegjël. Sapo del kici i parë i fëmijës nëna duhet t’ja pastrojë me një garzë të njomë me ujë. Pasi ti kenë dalë dhëmbët e qumështit fillohet larja e dhëmbëve me furçë me fije të buta posaçërisht për fëmijë. Është ide e mirë që ju t’a lini djalin tuaj ti lajë vetë dhëmbët në këtë moshë por duhet pranuar fakti që ai nuk do ta bëj asnjëherë siç duhet këtë proçes pasi është ende i vogël. Pastrimi i dhëmbëve të fëmijëve duhet bërë pas çdo vakti ngrënie 2-3 herë në ditë.

