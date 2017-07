Demokratët, si dikurë haxhiqamilistët, kërkojnë babën . Nga Agron BERDAJ

Demokratët, si dikurë haxhiqamilistët, kërkojnë babën .

Pas një periudhe gati 500 -vjeçare të sundimit turk dhe kur Shqipëria kishte shtetin e saj , haxhiqamilistët, me shikim të humbur nga errësira e natës pesëshekullore aziatike ,të mësuar me skllavërinë dhe mungesën e dritës dhe lirisë ,nuk mund të përshtateshin dot me shtetin e tyre të pavarur dhe sovran ,të porsalindur . “Duam babën!”, ishte motua e kryengritjes të drejtuar nga Haxhi Qamili ,që do të thoshte , duam sundimin e perandorisë turke ,nënshtrimin dhe vasalitetin prej saj . “Duam babën!”, thonë edhe sot demokratët ,e rraskapitur ,të përçarë ,të lodhur nga krimet dhe korrupsioni i qeverisjeve të drejtuara nga baba i tyre shpirtëror dhe politikë .Ata ,duke i parë me dyshim kandidaturat rivale për kryetar partie ,sytë i kanë kthyer nga Berisha, bëjnë thirrje atij të rikthehet dhe të marrë në dorë frenat e partisë , të bëjë komandë pasi gjendja brenda kësaj partie po degradon çdo ditë dhe më tepër .Pra, e thënë thjeshtë ,demokratët si hazhiqamilistët ,e kërkojnë shpëtimin ,te varmihësi I kësaj partie ,te ai që e shkatërroi ,e shëndërroi në një organizëm inekzistent ,anemik dhe pa fuqi konkuruese .E kërkojnë rikthimin e babës simpantizantët e ndershëm të kësaj partie ,të cilët nga naiviteti ,nuk kanë kuptuar se baba i tyre ,nuk është larguar për asnjë çast nga drejtimi ,ka qënë dhe është në kokë të partisë ,kryetar mbi kryetarët ,ai është si dikur Ten Siao Pini i Kinës ,që edhe pse kishte dhënë dorheqjen nga të gjitha funksionet partiake dhe shtetërore ,ai në krye të grupit të pleqëve drejtonte vendin .Nuk kishte vendim partie ,parlamenti dhe qeverie të kalonte pa firmën e tij .Berisha vërtet se nuk e ka krijuar akoma , grupin e pleqve demokratikas ,por ai ka diçka më shumë se grupi i pleqve kinezë ,ka disa mekanizma të çuditëshme dhe të nëndheshme , se ka policinë dhe qytetarin dixhital ,ka grupin e thashethemexhinjëve ,atë të fallëxhoreve ,të zbërthimit dhe zbardhjes së endrrave ,ai ka anonimatin .Pra, nuk ka vendim në drejtimin e kësaj partie , të pakontrolluar dhe të nxitur prej tij .Kot e kritikojnë Bashën e shkretë për në nismat e ndërmara , aksionet politike të dështuar ,për mënyrën e ristrukturimit të partisë . Pas të gjitha këtyre ndërrmarjeve politike dhe organizative ,ka qënë dhe është Berisha .Por ironia më e madhe e fatit qëndron se babën jo vetëm se e kërkojnë ,por çdo ditë para tij ,falen edhe kandidatët në garë , për kryetar partie .Basha nuk mund ta kuptoi veten pa hijen e Berishës . Kurse Selami me një servilizëm klasik otoman përdor nga ato llojë kritikash ndaj tij , si në kohën që lamë pas ,ku më tepër se të kritikonin , ato të ngrinin në qiell .

Ndërsa , Patozi edhe pse mushkëritë I ka të mbushura me vrerë ndaj liderit të tyre të përjetshëm , se ka shumë mllefe dhe derte me të ,por jo vetëm nuk guxon të nxjerri gëlbazrat dhe të pastrojë mushkritë ,por detyrohet që helmin ta kalojë brenda vetes , për të ruajtur figurën e timonierit të madh .Ende nuk është kuptuar se rivaliteti mes kandidatëve për kryetar të kësaj partie ,orjentohet dhe dirigjohet nga Baba .Edhe pse kandidatët kacafyten dhe ndeshen si në garën e gjelave të Peqinit ,madje edhe rrihen mes tyre ,por kjo ata nuk i bën aspak të lirë ,të pavarur ,pretendent realë për atë post .Telekomanda që e drejton edhe luftën edhe paqen , edhe sharjet edhe puthjet edhe humbësin edhe fituesin ,mes tyre , është në dorën e babës .Çdo gjë tjetër në këtë ndëshje është spektakël ,një lloj teatri me kukulla ,një lojë zbavitëse por me shumë hipokrizi dhe prapaskena të rrezikëshme për aktoret kukulla ,por mbi të gjitha për demokracinë .Të mos guxosh të kritikosh dhe të dënosh filozofinë dhe praktikën e berishizmit në ndërtimin e shtetit të aplikuar prej tij , do të thotë të mos jesh i lirë por i pushtuar nga këto doktrina ,i infektuar nga korrupsioni që i kanë pjellë ato , i karakterizuar nga mungesa e atdhedashurisë ,nga ndjenja e dhunimit të lirive dhe të drejtave të njeriut ,i sëmurë nga dëshira për të sunduar dhe dhunuar demokracinë .Garën në Partinë Demokratike mund ta fitojë kushdo nga kandidatët konkurues ,por kurrsesi Partia Demokratike .Kjo parti pa luftuar Berishizmin ,si një antivlerë kombëtare , do të vazhdojë të gërryhet nga errozioni ,ndrydhja dhe shpërbërja graduale . Në luftën dhe konkurencës për pushtet ,ky subjekt politik do të dalë një humbëse e madhe .Madje humbja katastrofike e përsëritur në tri zgjedhjet e fundit , ka shumë të ngjarë të thellohet edhe më tej .Dhe këto disfata nuk duhet faturuar të gjitha pa të drejtë , Bashës .Ai ka gabimet dhe krimet e tij në kurriz ,por jo gjithë këtë drame dhe fatkeqësi që ndodh brenda partisë Demokratike .Përgjegjësi kryesor për këtë shkatërrim dhe rënim brenda këtij subjekti politik , është dhe do të mbetet Berisha ,bashkë më me krimet e tij ,të cilat po denkompozohen pa u gjykuar ,në mes të shoqëris shqiptare .Pra, garën e vërtetë dhe jo lojën farse që po luhet edhe në këtë fushat , do ta fitojë vetëm ai kandidat që do ta ndërtojë programin politik ,me oponencën dhe kritikën më të fortë , ndaj Berishizmit .Tendenca që vërehet për ta kërkuar zgjidhjen te dashuria dhe histerizmi për Babën ,është rruga që e shpie këtë subjekt politik nga njëra humbje drejt humbjeve të tjera .Vërtetë, më parë, të ngriheshe kundër Berishës ishte njësoj , sikur të ngriheshe kundër bajlozit ,por sot kohët kanë ndryshuar ,se bajlozit shqiptar kanë filluar t’i bien dhëmbët , se autoritarizmi i tij i rrezikshëm është duke u tretur përballë rilindjes së demokracisë ,se vepra e tij kriminale shpresojmë se do të bëhet çështje e drejtësisë . Koha është e guximtarëve . Vetingu po troket te dera e drejtësisë shqiptare .Tashmë varet se kush do t’ja hapi derën dhe a janë bërë gati prangat sipas masave dhe gjërësis së dorës së klientëve .Shpresojmë se këtë radhë do të buzëqeshi liria e vërtetë për shqiptarët .

Agron BERDAJ