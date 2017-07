Çeno & Panariti Consulting

· Melisa është një konsulente me përvojë dhe njëkohësisht një avokate e licensuar pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë. · Melisa është angazhuar në dhënien e konsulences ligjore në sektorë të ndryshëm të industrisë në lidhje me çështje korporatash, procese likuidimi, përgatitje dhe negocim kontratash, çështje punësimi, përfaqësim dhe ndjekje procedurash përpara institucioneve publike/private, përfshirë përfaqësime pranë gjykatave. · Ajo është angazhuar në përgatitjen dhe rishikimin e disa prej projekteve me impakt publik në Shqipëri, në bashkëpunim me institucione shtetërore dhe ndërkombëtare si: Global Fund, United Nations Development Programme (UNDP) dhe European Bank of Reconstruction and Development (EBRD). · Melisa flet rrjedhshëm dhe ka njohuri të mira të Gjuhës Angleze dhe Italiane.