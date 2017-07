Gjithmonë e më shumë vajzat e reja e ekzagjerojnë me zhveshjen, tualetin dhe mungesën e dijes.

Kjo është vënë në dukej dhe nga dietologia Blerina Bombaj. Dietologia e njohur i ka kritikuar këto vajza në një postim në Facebook ku shkruan se nuk ka asgjë personale me to por nuk mund të qëndrojë pa folur kur sheh këtë brez të ri të zhytur në vanitet. “Këto maturantet tona vetëm Kim Kardashianin ndjekin? Ua, ua, ua, çfarë sajesash, çfarë (zh)veshjesh, çfarë boshllëku! Nisur nga çfarë më del përpara në Facebook, asgjë personale. Nuk mund të mos shpreh trishtim për brezin e ri të zhytur në vanitet. Goca, merruni me sport dhe lexoni libra, do të bëheni nëna dhe do të edukoni të ardhmen!”, shkruan Blerina

