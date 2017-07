Ai tashmë ka krijuar emër dhe ka disa hite në treg, pasi muzika që bën është shumë e vecantë ashtu si është edhe ai një reper shumë atraktiv. Ky është reperi Big Papi, i cili pas suksesit të hitit që solli në dimër “Krejt ok”, tashmë vetëm pas disa ditëve vjen me një super këngë ritmike punuar nga Nurtel e Granit Gashi nga Massive Production. Kënga do të ketë edhe një videoklip mjaft të bukur veror xhiruar në disa pjesë të bukura të jugut të Shqipërisë nga Faruk Begolli nga Think Creativ. A jeni gati pasi Big Papi po vjen me hitin e verës?!.