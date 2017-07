Bën seks me qenin, e tmerrshme ajo qw i ndodh kësaj gruaje

Dëshirat seksuale të njerëzve janë nga më të ndryshmet, ku disa bëjnë seks dhe me kafshët. Por seksi me një qen të rracës Dalmat nuk ka rezultuar i suksesshëm për një 28 vjeçare nga Napoli. Ajo pasi ka kryer marrëdhënie me qenin 3 vjeçar është detyruar që të kërkojnë ndihmën e shpejtë pasi kishte dhimbje të tmerrshme në mitër. Kur kanë arritur mjekët ata panë një çarje të thellë në mitër për shkak të forcës me të cilën kishte penetruar brenda saj penisi i qenit. Por problemet e 28 vjeçares nuk marrin fund këtu, pasi shoqata për mbrojtjen e kafshëve në Itali e ka paditur atë në polici për ushtrim dhune seksuale ndaj një kafshe të pambrojtur.