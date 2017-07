Balerini Klinton Zeqiraj u vu në qendër të vëmendjes pas lidhjes së tij me aktoren e ‘Portokalli’ Renata Caci, e njohur prej rolit të saj si ‘Luzja’. Lidhja e tyre u përfol për shkak të diferencës së moshës, ai rreth 8 vite më i vogël se Renata. Por me sa duket balerini ka gjetur një partnere të re, me të cilën po kalon pushimet.