Atë e njohim si B Boy por vetëm në art, e në të vërtetë emri i tij është Bashkim Agushi. Është një artist unik me origjinë nga Gjilani por që jeton në Zvicër dhe pa super suksesit me ndjekës dhe dëgjues origjinal të këngës “Week End”, një hit internacional tashmë me reperin e huaj të njohur në botë MR Vegas, ka në plan këto ditë të lansoj albumin e tij të dytë. Albumi do të quhet “Temperment” dhe dhe do të përmbajë 15 këngë, e në mësojmë së cdo gjë është gati për këtë projekt të madh me këngë vërtetë që do të shdërrohet në hite dhe rep të mirë. Artisti shqiptar po mendon të sjellë edhe dy bashkëpunime të tjera me emra të njohur në botë, të cilët do t’i mësojmë shumë shpejt se cilët janë ata, por B Boy mendon dhe po punon fort dhe sigurt që muzika e tij të dëgjohet kudo.