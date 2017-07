E nderuara Dr. Rezarta, fillimisht ju përshëndes dhe ju përgëzoj për punën humanitare që bëni duke ju dhënë përgjigje dhe zgjidhje të vyera letërshkruesve për problemet e tyre. Më falni që do zgjatem pak por dua t’iu jap një informacion të saktë për problemin tim. Në moshën 40 vjeçe për problemet e tyre. Më falni që do zgjatem pak por dua t’iu jap një informacion të saktë për problemin tim. Në moshën 40 vjeçare kam filluar të përdor gjatë punës syze me numër +1.50 që ka ardhur duke u rritur dhe sot i kam +4.50 që nuk më ndihmojnë. Në vitin 2010 përfitova nga rasti dhe bëra një vizitë në klinikën franceze në Tiranë ku më diagnostikuan me perde në të dy sytë dhe më sugjeruan operacion. Në atë kohë nuk kisha probleme me shikimin nga larg dhe nuk i’u nënshtrova operacionit. Në fillim të vitit 2014 kuptova uljen e shikimit nga larg dhe afër pasi syzet nuk më ndihmojnë. Në këto kushte në nëntor të 2014 shkova n ënjë klinikë okulistike private në Tiranë. Në recepsion pa u future në vizitë më dhanë të firmon një aktmarrëveshje ku pasqyroheshin 4 pasoja që mund të ndodhnin gjatë operacionit dhe mbas tij. 1) Çarje retine, 2) Hemorragji, 3) Tension Okular, 4) Verbim. U frikësova dhe u largova. Dua të di nëse ka ndonjë metodë tjetër për të korrigjuar pamjen, cila është, ku bëhet, a bëhet brenda ditës dhe cili është detyrimi im financiar? Jam 89 vjeç dhe nuk kam probleme me tensionin, zemrën dhe diabetin. Në kohën tuaj të mundshme pres përgjigjen tuaj. Faleminderit.

Rezarta Shkurti Okuliste Adresa: 1) Poliklinika Qëndrore 2) Optika UNION-pranë DIAMOND tek 21 dhjetori. Cel 0692529165:- Përshëndetje, i dashur letërshkrues. Duke ju falënderuar fillimisht për letrën që më keni shkruar, po ju shpjegoj si më poshtë vijon, zgjidhjen e situatës tuaj problematike të shikimit.

