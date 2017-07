Emily Sears është një modele mjaft seksi dhe ka linja trupore që çdo femër do të dëshironte t’i kishte. Modelja australiane, Emily Sears së fundmi ka realizuar një set fotografik ku është shfaqur mjaft seksi me format e saj trupore dhe sigurisht me të pasme bombastike. Disa nga këto foto kjo bukuroshe i ka postuar edhe në Instagram. Kjo modele mbase mund të jetë konkurentja e denjë e Kim Kardashian.