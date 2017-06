Ai nuk ndalet dhe ka gjithmonë sukses dhe këngë të cilat kapin gjithmonë miliona klikime dhe për pak orë kthehen në hite. Ky është artisti Valton Krasniqi ku mësojmë se ka realizuar këngën me klip të rradhës dhe e ka paralajmëruar me një promo e ku do të vijë shumë shpejt në treg. Valtoni për këtë këngë ka bashkëpunuar me Alfred Sula për muzikën ky është bashkëautor i saj, me tekst nga Endrit Mumajesi, ndërsa klipi është punuar nga Camon. Kënga do të jetë një hit veror padiskutim pasi e tillë është edhe ritmi, ndërsa sjellë pamje të bukura të ishullit Sardina, e ku këndohet një pjesë në anglisht e një pjesë në shqip, për të qenë një nga ato këngët që thyen edhe kufinjtë e audiecës, sic zakonisht din të bëjë Valtoni.