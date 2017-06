Shkolla Ardhmëria feston

Pas një ylberi shkronjash, vjen një fjalë e shkruar bukur, vjen një fjalë e folur bukur, vjen një fjalë e lexuar bukur. Pas një ylberi shkronjash, fëmijët njohin gjuhën e bukur shqipe, hidhen livadheve angleze duke u gëzuar shqip, ndajnë momente si këto që mbeten përjetë në memorje.

Të shtunën e kaluar, në parkun Randolph Gardens Open Space,kursi i gjuhës shqipe i shkollës Ardhmëria Kilburn, kaloi një ditë të hareshme. Drejtor zoti Lutfi Vata, mësueset zonja Aida Haziri dhe zonja Anila Kadija, pas një prezantimi të shkurtër, të punës dhe rezultateve të mësimdhënëse,për vitin shkollor 2016/2017, ju shpërndanë dëftesat fëmijëve. Festuan të gjithë sëbashku prindër, fëmijë, mësues edhe ditëlindjen e Adisit, një ndër nxënësit shëmbullor të kursit, i cili u emocionua nga surpriza e bukur. Në projektin, për vitin shkollor që vjen, motoja e kësaj shkolle do të jetë si në çdo vit me fjalën magjike SHQIP. Shqip për fëmijët tanë që të mos harrojnë gjuhën ndër breza, shqip për t’u thënë gjyshërve fjalë dashurie, shqip për t’u bërë të rritur me hapsirë gjuhësore, shqip për të ditur si lexohet historia e vendit nga ku rrënjët kemi. Pushime të mbara dhe mirë se të vini në Tetor!

Anila KADIJA