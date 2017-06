Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, gjatë ditës së diel ka qenë në Shqipëri ku ka qëndruar në Tiranë në dasmën e kushërirës së saj Amantina Tolaj. Rita, ka ndarë me fansat e saj fotografi të ndryshme nga kjo dasmë, ku ajo është paraqitur madhështore si gjithmonë, ndërsa nuk ka munguar edhe vallëzimi i saj që bënë me Vallen e Rugovës.