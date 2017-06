Këngëtarja e njohur Rihanna është në lidhje me Hassan Jameel. Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Rihanna është fotografuar teksa kalonte pushimet me të dashurin e saj të ri, miliarderin 36 vjeçar, sheikun Hassan Jameel. Ata një ditë më parë janë parë në momente intime në pishinë. 36 vjeçari është pjesë e një prej familjeve më të pasura të Arabisë Saudite, ata kanë kompaninë e shitjes së makinave Toyota. Rihanna dhe Hassan janë fotografuar nga paparacët ndërsa vihet re një buzëqeshje tek dy të rinjtë. Bukuroshja nga Barbadosi mbante në dorë një buqetë me lule të bardha e lumtur pranë sheikut simpatik.