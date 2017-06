Përshëndetje Dr Ersida! Jam një zonjë në moshë dhe kam disa vite që i kam hequr të gjitha dhëmbët dhe mbaj protezë totale. Nuk kam gjetur asnjëherë stabilitet sepse më lëvizin kur flas dhe kur ushqehem. I kam ripërsëritur por prapë nuk kam rezultatin që dua. Kam përdorur vazhdimisht xhel për ngjitje të protezave. Çfarë më sugjeroni, a ka ndonjë mënyrë tjetër pa shumë kosto për të stabilizuar protezën që kam?

Dr.Ersida Calja, klinikadentare.brilant@gmail.com, Rr Mine Peza, pranë Kafe Flora Tiranë, tel 355695828670, 355042426409:- Përshëndetje Zonjë! Ky është një nga problemet që hasim shpesh me pacientët të cilët për arsye të ndryshme kanë përfunduar me proteza totale. Përveç xhelit që ju tashmë e keni përdorur në një mënyrë tjetër e cila konsiderohet një zgjidhje mjaft e mirë për pacientët që mbajnë proteza totale janë mini implantet. Mini implantet janë një zgjidhje ideale në ato raste kur pacientëve u mungojnë të gjitha dhëmbët dhe ka zëvendësuar dhëmbet e humbur me proteza totale të lëvizshme të cilat nuk ofrojnë shum stabilitet në gojë dhe për pasojë pacientët nuk ndihen aspak komod kur flasin apo kur ushqehen

