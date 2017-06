Përshëndetje, kam lexuar një recete në gazetën tuaj disa numra më parë, në mos gabofsha, që kishte të bënte me gatimin e karkalecave të detit në kripë, por unë do doja të dija si gatuhet levreku në kripë. Kur kam qenë njëherë në Greqi, kam ngrënë levrek në furrë me kripë me aromë, nuk e di nëse kripa ishte e aromatizuar apo e përgatitur vetë, por kishte një shije të jashtëzakonshme. Nëse do më jepnit disa këshilla sesi ta gatuaj levrekun në kripë do ju isha mirënjohëse. Faleminderit. Graciela!

Përgjigjet Ledio i Restorant “Il Tipico”, Rr Johan Fon Han (Tefta Tashko) në krah të gjimnazit “Ismail Qemali” Tiranë, +355 (0) 42370592, 0689049531:- E dashur Graciela, të falënderojmë që na kushton vëmendje ndaj gazetës dhe recetave tona. Levreku në kripë është një pjatë shumë e shijshme, keni shumë të drejtë, sidomos në kripë të aromatizuar. Aroma kripës i jepet nga vetë kuzhinieri, në këtë rast ju që do e gatuani në shtëpi. PËr këtë ju duhen:

rozmarinë e fresket

2 gjethe dafine

hudhër(sipas dëshirës)

2 qese kripë të jodizuar

1 peshk 1.5 kg( levrek, kocë, salmon ose troftë lumi)

vaj ulliri

Feta limoni

Merrni erëzat dhe thelpijtë e hudhrës dhe bluajini për 2 minuta në mikser. Rozmarinës merrini vetëm gjthet