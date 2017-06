Përshëndetje doktoresha.Jam një 30 vjeçare dhe kam myk në gjuhë. Çfarë analize duhet bërë në këtë rast? Faleminderit

Dr. Nevila Lengu, gastro-hepatologe, QSUT, 0672188886:- Per te vertetuar nese eshte myk duhet marre material qe quhet kulture per myk.Materiali merret ne laborator dhe diten e marrjes duhet te shkosh esell .Nese kultura rezulton pozitiv atehere trajtimi behet jo vetem me tableta por edhe me sprye lokalisht.Nese kultura rezulton negativ fuhen perjashtuar shkaqe te tjera si refluxi gastroezofageal;disbakteriozat pra prishja e ekuilibrit te mikrobeve natyrale te zorres apo konsumimi kronik i duhanit.