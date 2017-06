Pyetjes se pse ka vendosur te kandidoje me partine me te cilen po kandidon, Fiorentina Gashi, pergjigjet: “Ne fakt ishte mese mjaftushme per te kuptuar dhe per te bere nje hape para, gjate ketyre 27 viteve qe shpresoja tek partit politike me besimin se jeta do behej me e mire dhe me e sigurte, ku demokracia do behej me e forte dhe shqiperia do te bashkohej me Europen. Sot jeta ime, jeta e familjes time e shoqeris dhe e gjithe shqiptareve po perballet me probleme te shumta ekonomike, munges e shtetit, drejtesis, sigurise. Sot kemi nje rini qe kerkon te ike jashte vendit dhe nje klase politike e cila ofron konflikt per interesat e pushtetit qe zvarrit miratimin e reformave te rendesishme ne vend. Demokracia eshte ende e brishte dhe shqiperia ka mbetur jashte europe. Prandaj sot me teper se kurr te gjithe ne te rinjet, te gjithe qytetaret duhet te behemi pjese e frymes re demokratike, te ndershkojme politiken, korrupsionin dhe mungesen e vizionit per ndryshimin. Kam zgjedhur FRD sepse eshte zedhenese e brezit te ri, e qytetaris aktive ne shoqeri, e botes se biznesit, e komunitetit te ish te perndjekurve dhe pronareve, e elites intelektuale dhe tradites fisnike te shoqeris shqiptare. Ajo vazhdon te shpjegoje se pse duhet besuar tek ajo:” Besimi eshte veper, veper e asaj qe partit politike qeverisese me pare kane deshtuar ne mbajtjen e premtimeve elektorale duke mos respektuar dhe garantuar voten e Shpresat e tyre. Sepse sot eshte koha e qytetareve te ndryshojne politiken per premtimet e pa permbajtura, prandaj sot ne duhet serisht te besoj me por jo te njejtin besim, te njejten menyre por sot te gjithe se bashku te nisim ti premtojme vetes zgjedhje te lira dhe te ndershme, te kemi reforme zgjedhore moderne dhe te barabarta. Se bashku ne do arrim progres ekonomik , ekonomi te qendrushme dhe zhvillim te shpejt, duke i garantuar individit, familjes, biznesit dhe investitorve te huaj e vendas stabilitet afat gjate. Se bashku do jemi gjithnje ne lufte kunder korrupsionit, krimit te organizuar, narkotrafikut dhe rikthim te pronave. Te votojme per FRD do te thote: vota juaj do te jete per shtetin dhe jo per pushtetin, sepse une besoj qe njeriu mund te perfshihet ne politik dhe te vazhdoj te mbetet i paster. E pyetur se Per cilen kategori te shoqerise do te angazhohet me shume ne rast se fiton, ajo pergjigjet:”Ne cdo aspekt ka mangesi te theksuar per mireqenie dhe stabilitet duke nisur si primare te sigurojme shendet te mire, financim te drejte te sistemit shendetsor , rritjen e transparences dhe llogaridhenjen sistematike ndaj te semurit etj . Gjithashtu ne do garantojme nje mjedis te pershtatshem per shendetin dhe mireqenien e tij, te promovohet edukimi

Mjedisor dhe te forcohet legjislacioni detyrues per parametra mjedisore ne qendra banimi dhe ne hapsirat publike. Arsimi eshte nje prej sektoret me te rendesishem qe ka nevoje per nje reformim rrenjesor, ndaj FRD ka programuar qe te ze vendin kryesor. Vemendja jone do jete emergjente dhe tek punsimi, ku do kemi ne fokus mbeshtetjen e gjere sociale dhe trajtimin me perparsi te shtresave ne nevoje. Perparsi do u japim te rinjeve, venien ne jete te politikave gjitheperfshirese qe synojne te krijojne nje kohazion social. Mendoj qe eshte e domozdoshme qe cdo qeveri moderne demokrate duhet te perkrah te gjitha shtresat ne nevoje, personat

Me aftesi te kufizuat, pensionistet, te drejtat e femijeve, ish te perndjekurit politik, emigracionin