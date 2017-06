Ermira Dema është figura më e re politike e kësaj fushate elektorale, e cila vjen nën siglen e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë nën sloganin “Për një Shqipëri të Drejtë” duke e renditur të 4 për Qarkun e Tiranës. Ky ka qenë edhe motivimi i saj të cilën e bëri që të merrte këtë vendim në angazhimin e saj më politiken. Pasi siç njihet ajo është një Gazëtare e suksesshme në fushën e Sociales dhe asaj të Gazatarisë Investigative ku ka punuar prej afro 7-vitesh në programet më të njohura të televizioneve kombëtare këtu në Shqipëri. Ermira Dema ka studiuar në fakultetin e Histori-Filologjisë në Tiranë në degën e Gazetarisë por gjithashtu eksperiencat e saja në Çertifikimin e saj në fushën e Turizmit kanë qenë shumë të mëdha pasi 3 vitet e fundit ajo është e angazhuar full time me Turizmin kombëtare dhe atë ndërkombëtare. Gjishashtu vitet e fundit ka qenë e angazhuar shumë edhe me projektet sociale të Shoqatës “Shpresë për Shqipërinë” ku ajo është edhe e anëtare e bordit drejtues por gjithashtu edhe Koordinatore e projektit, e cila zhvillohet çdo datë 8 MAJ në kuadër të ditës botërore të fëmijëve të sëmurë me Talasemi. Politika për të shikohet si një trampolinë për të bërë realitet ëndërrën e shumë Shqiptarëve “Për një Shqipëri të Drejtë” pasi ky është pengu që na ka mbetur prej vitesh nga të gjithë prindërit, të cilët kanë mbetur vetëm në shtëpitë e tyre sepse fëmijëve u është dashur të migrojnë në shtëtet e largëta për një jetë më të mirë. Mundësia më e mirë është që ta kthejmë Shqipërinë në “Idenditëtin” e saj dhe t’ju kthejmë buzëqeshjen shumë Nënave Shqiptare, të cilat po vdesin dita ditës nga malli i fëmijëve të tyre që i kanë larg syve. Le t’ju themi JO të gjithë “Politikës së Vjetër” dhe le t’i besojmë “RINIS-ë Shqiptare” duke na besuar Votën e tyre dhe kështu të jemi zëri i juaj në “Kuvendin e Shqipërisë”. Ajo shprehet se: Me votë secili nga Ne, mund të ndëshkojë çdo qeveritarë që ka keqpërdorur mandatin e tij të besuar nga vetë ata në 4 vitet paraardhëse. Ky është një shans që nuk duhet anashkaluar nga asnjëri. Ti Voton, Ti Zgjedh. Ndaj ju ftoj të gjithëve që me datë 25 Qershor 2017 të gjithë t’i bashkohen grupit fitues të Partisë Socialdemokrate duke votuar NR 9 për PSD-në. Faleminderit Ermira Dema