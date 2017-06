Edita Gashi, bukuroshja nga Peja do te vije shume shpejt me dy balada per publikun e saj, dy bashkepunime me emra te medhenj si Shemsi Krasniqi dhe Zyber Avdiu. Edita, çdo dite e me shume po i ngjit shkallet e suksesit dhe kjo duket me prurjet e reja qe po ben ne muzike.