Doktor Evi, unë jam 24 vjeç dhe të dy testikujt i kam të qullur sepse kur kam qenë i vogël, i shtrëngoja e i shtypja me gishta. Penisin e kam vetëm 10 cm. E di që duhet të vizitohem, por, ju lutem, më jepni një mendim paraprak: A do të kem probleme për të patur fëmijë? Testikujt e kanë fajin që e kam penisin të vogël? Shumë faleminderit.

Dr. Evi Dani, seksolog-androlog, Poliklinika Qendrore, 0682213329:- Fortësia e testeve krahasohet me fortësinë e bulbit të syrit; pra, nëse do të mbyllni sytë dhe do t’i shtrëngoni, ju bëhet një si bulb në sy. Nëse vërtet testet janë të squllura, ky do të ishte një problem serioz. Squlljen e testeve e vëmë re te disa patologji serioze, kryesisht në çrregullimet hormonale. Kjo gjë mund të ketë pasojë edhe mospasjen e fëmijës. Pasojë tjetër e këtyre çrregullimeve është edhe moszhvillimi i penisit. E shoh që jeni shumë i shqetësuar, megjithatë, që të mos e mbani këtë shqetësim dhe që të qartësohem me ju, do t’ju këshilloja një konsultë për të qenë i qetë ju, dhe unë bashkë me ju.