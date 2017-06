Njoftime nga Shqipëria

Searching a nice, intelligent, creative ëoman , betëeen 25-45 years old.

Mobile 00491736590562

Përshëndetje, jam një intelektual në pension 71 vjeç në Tiranë. Jam në gjendje të mirë fizike dhe ekonomike. Jetoj për një kohë të gjatë fare vetëm dhe kam shumë nevojë për shoqërinë e një gruaje, shoqeje apo mike të sinqertë që të më respektojë dhe të kujdeset për aq sa vlej sepse nga ana ime kjo do të ketë vlerë të jashtëzakonshme. Pres me padurim një sms apo telefonat nga ajo që do të vlerësoj këtë lajmërim. Numri im është: 0693077473

Jam një zotëri nga Tirana 70 vjeç. I përgjigjem mesazhit të zonjës nga Tirana 69 vjeçe. Për komunikim lë numrin në gazetë: 042358380. Më telefononi mbas orës 20:00 pasi jam në punë gjatë ditës. Ju falenderoj për mirëkuptimin

Jam një i interesuar nga Neë York-u për dy nipat e mi lindur dhe banues në Neë York me origjinë nga Shkodra të besimit katolik, me shkolla të larta dhe specializim të pa fejuar apo martuar më parë për arsye të vazhdimit të shkollës, në punë dhe të rregulluar plotësisht me shtëpinë e tyre personale. Mosha e tyre është: njëri 34 tjetri 36. Janë të pashëm dhe të gjatë me trup, janë të interesuar të martohen me vajza shqiptare. Preferohen të dijnë gjuhën anglisht dhe të kenë shkollën e lartë. Flasin edhe gjuhën shqipe. Të interesuarat të kontaktojnë me numrin tim personal. 0697358828. Ajo vajzë që është e interesuar mund të vijë edhe në redaksinë e gazetës Intervista dhe të komunikojmë.

Jam një zotëri 58 vjeç dhe jam i interesuar për zonjën 53 vjeçe nga fshati. Numri im është: 0666553096

Jam një zotëri nga Himara, jam 70 vjeç por ndihem dhe punoj sikur të jem 60 vjeç. Prej 3 vitesh jam i ve, kam shtëpin time. Jam teknik, dhe puntor, amvis dhe administrator. Jam 170 i gjatë, shumë i aftë fizikisht, larg veseve të këqia dhe njeri i ndershëm. Nuk jam i prekur nga ndonjë sëmundje të kohës dhe nuk pi ilaçe. Nuk jam patriarchal dhe kërkoj një grua të kulturës së mesme. Nuk pretendoj pasuri materiale, pretendoj pasuri shpirtërore dhe të më japi mundësinë ti përkushtohem. E dua për shoqëri dhe ti përkasi moshës 50-65 vjeçe. Numri im i telefonit është: 0695661174. Ju lutem propozimi të jetë serioz. Çdo gjë bëhet më e qartë pas një takimi. Faleminderit edhe Intervistës edhe lexuesve.

Përshëndetje Intervista, jam një biznesmen dhe kërkoj një zonjë të moshës 50 vjeçe pasi ndihem i vetmuar se për shkak të një fatkeqësie bashkëshortja nuk jeton më. A që lidhja jonë të jetë sekrete pasi dhe mosha ime është 58 vjeç. Kush është e interesuar ky është numri im i telefonit: 0666253293

Përshëndetje, banoj në Tiranë. Jam mbi 70 vjeç, i mbajtur, me shëndet të mirë, intelektual, i diplomuar në fushën e letrave, aktiv. Dëshiroj një njohje për miqësi, bashkëjetesë apo dhe martesë. Parapëlqej që zonja të jetë mbi 55 vjeç, e ve ose e pamartuar më parë, jo e divorcuar. Të jetë nga Shqipëria e mesme (Durrës, Elbasan, Tiranë), serioze, tip i qetë dhe e përkushtuar për jetë familjare. Ky është numri im: 0675519284. Nuk i përgjigjem thirrjeve me numër privat. Faleminderit

Jam një 40 vjeçar dhe kërkoj të lidhem me një femër rreth moshës 30-35 vjeçe për një lidhje. Punoj në arsim dhe jetoj në Tiranë. Do doja të më kuptonte e të më falte dashuri dhe ti falja dashuri. Numri im i telefonit është: 0692900456

